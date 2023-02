Addio Barbara D’Urso, non c’è stato nulla da fare: nessuno lo sapeva

Pessime notizie per la mattatrice Barbara D’Urso: dai vertici di Mediaset arriva la pesante stroncatura, al suo posto arriva il noto showman.

In concomitanza con il suo esordio teatrale nella commedia “Taxi a due piazze”, in scena al Teatro Nazionale di Milano, Barbara D’Urso resta stabile al timone del suo programma “Pomeriggio 5”, ricettacolo delle vicende più scabrose di cronaca e attualità.

La conduttrice partenopea rappresenta da molti anni un punto di riferimento per gli spettatori di Mediaset, firmando numerosi format, come “Live – Non è la D’Urso”, “Domenica Live” e “La Pupa e il Secchione”.

Proprio quest’ultimo reality, andato in onda nel 2022 con la partecipazione di Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge, ha riscosso ascolti abbastanza tiepidi, complice la natura frivola e intrinsecamente trash del canovaccio narrativo.

Dopo numerose illazioni, che ipotizzavano l’allontanamento di Barbara D’Urso dalle reti del Biscione, arrivano le prime conferme: secondo l’esperto televisivo Davide Maggio, la mattatrice napoletana sarà a breve rimpiazzata dal celebre collega Enrico Papi.

Barbara D’Urso cede il posto ad Enrico Papi

L’AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi aveva così commentato l’andamento stagionale dell’ultima edizione de “La Pupa e il Secchione”: “L’unione del gioco e del reality è riuscito a metà. Lasciamo riposare il programma almeno per una stagione…“.

A giudicare da quanto riportato da Davide Maggio, però, lo stop durerà meno del previsto: il format dedicato a bellone mozzafiato e indefessi studiosi sarebbe in procinto di varare una nuova stagione, questa volta sotto la guida di Enrico Papi. Il conduttore e autore romano, già host del programma nel 2006 a fianco di Federica Panicucci, e nel 2010, accanto a Paola Barale, sarebbe giunto ad un quid pro quo con i vertici del Biscione. Dopo impegnative contrattazioni, Enrico Papi avrebbe accettato di riportare in auge il programma, a patto di presenziare in veste di opinionista nell’imminente “Isola dei Famosi”, a fianco dell’immancabile Vladimir Luxuria.

Enrico Papi tenta il tutto per tutto

Davide Maggio, inoltre, rilancia: “Non è finita qui. C’è chi è pronto a scommettere che Papi stia tentando un colpaccio ancora più ghiotto: passare da opinionista a conduttore dell’Isola dei Famosi nel 2024 al posto di Ilary Blasi. Ma gli ostacoli sarebbero più di uno, a cominciare dall’incerta sopravvivenza del format sulle reti Mediaset“.

Una doccia fredda in piena regola, per Barbarella nazionale: la conduttrice ha recentemente affrontato la repentina cancellazione di “Live – Non è la D’Urso” e di “Domenica Live”. Ora, dovrà cedere il suo ruolo ne “La Pupa e il Secchione” al collega capitolino: sceglierà quindi di investire tutte le sue energie in campo teatrale?