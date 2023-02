Selvaggia Roma, la confessione drammatica: “Il cuore ha smesso di battere”

L’influencer Selvaggia Roma e i momenti drammatici vissuti che le hanno cambiato per sempre la vita: ecco cosa è accaduto

Selvaggia Roma è una delle ragazze, oggi influencer, che si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo dopo la partecipazione con il suo ex ragazzo Francesco Chiofalo al programma Temptation Island. Ormai quei tempi sono lontani e la giovane è stata apprezzata sin da subito dal pubblico per il suo carattere forte e diretto. Questo le ha permesso di partecipare a diversi programmi tv. Purtroppo, però, ultimamente ha vissuto un dramma che le ha provocato una grandissima sofferenza.

Si è sempre mostrata forte e dal carattere deciso soprattutto quando si tratta di apparire e affrontare discussioni in pubblico Selvaggia Roma, così come era successo al Grande Fratello Vip e durante una presunta lite con Eliana Michelazzo, storica manager di Pamela Prati.

Di recente, dopo varie storie tormentate come quella che le ha regalato il successo, Selvaggia Roma aveva trovato la felicità nelle braccia di un nuovo compagno: stiamo parlando di Luca Teti. Una coppia estremamente riservata che gli ha uniti per la forte passione, tanto che Teti le ha dedicato addirittura un goal.

Il dramma vissuto da Selvaggia Roma

Selvaggia Roma e Luca Teti convivono da circa un anno e qualche tempo fa avevano annunciato la gravidanza che però si è interrotta con un evento davvero molto sofferente e traumatico: la perdita della loro bambina. Lo scorso 25 Settembre, infatti, l’influencer ha comunicato su Instagram la tragica notizia.

Oggi, a distanza di più di sei mesi, ha deciso di raccontare di più di quella situazione così sofferente, in una intervista rilasciata ai microfoni di Chi Magazine. Per Selvaggia non è facile affrontare questo argomento, in quanto pare che la sua bambina abbia perso la vita a causa di un virus: “Di lì a pochissimo il cuore di mia figlia ha smesso di battere e l’ho visto proprio durante un’ecografia”.

Successivamente ha vissuto un dolore grande, ossia quello dell’operazione e lo strazio di stringere quel piccolo corpo: “Mi hanno operato subito, ventitré ore di travaglio con la consapevolezza che non l’avrei potuto abbracciare viva. Ho dovuto partorire un corpicino che non c’era più. Il più grande dolore mai provato”.

Dopo la perdita della sua bambina, per il momento Selvaggi Roma ha deciso di mettere da parte il sogno di diventare mamma. A tenerle la mano in questo periodo così drammatico c’è sempre stato il suo compagno Luca Teti che vorrebbe presto diventasse suo marito.