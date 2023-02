Marco Mengoni, da Sanremo alla malattia nascosta: è una situazione tragica

Il cantante italiano ha rivelato la malattia che lo sta affliggendo ormai da anni. Scopriamo insieme i dettagli.

Il Festival di Sanremo è terminato alcuni giorni fa e ha visto Marco Mengoni trionfare per la seconda volta. Infatti per lui si tratta della seconda vittoria ottenuta grazie al brano Due vite che ha fatto innamorare milioni di telespettatori. Nel 2011 invece si è aggiudicato il celebre leoncino d’oro rampante con L’essenziale, canzone poi presentata all’Eurovision Song Contest, dove si è piazzato al sesto posto.

Infatti il vincitore del festival va di diritto all’Eurovision, come è accaduto due anni fa ai Maneskin, anche loro vincitori di Sanremo con Zitti e Buoni. Un’esperienza che ha permesso alla band romana di farsi conoscere a livello europeo e nel giro di poco tempo è riuscita ad ottenere un successo planetario.

La malattia

Per il quarto anno consecutivo è stato Amadeus a condurre la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, anche se stavolta è stato affiancato da Gianni Morandi. Il duo ogni sera ha visto alternarsi una diversa co-conduttrice.

Ha aperto le danze Chiara Ferragni, seguita la serata successiva da Francesca Fagnani, presentatrice de Le Belve. E’ stata poi la volta di Paola Egonu a prendere le redini del programma, seguita da Chiara Francini. Mentre la finalissima è toccata nuovamente alla Ferragni, che ha stupito i telespettatori con dei look a dir poco originali e sensuali.

Questa edizione ha visto moltissimi artisti giovani contendersi l’ambita vittoria e alla fine è stato Marco Mengoni ad avere la meglio co il suo brano Due vite, che sta ormai facendo il giro delle radio italiane. Durante il suo discorso di ringraziamento ha voluto omaggiare le donne della sua vita e le artiste che hanno partecipato a questa edizione, da Anna Oxa a Elodie, che hanno fatto e stanno facendo la storia della musica italiana.

Nonostante il suo carattere aperto e dinamico c’è un dettaglio della sua vita privata che Mengoni ha sempre cercato di tenere nascosto. Da tempo il cantante originario di Ronciglione soffrirebbe di dismorfismo. In poche parole si tratta di una preoccupazione eccessiva e persistente per alcuni difetti fisici. In ogni caso questi ultimi possono essere o meno reali.

A differenza di quello che molti possono pensare, è una malattia abbastanza comune, ma molte persone ancora non sanno di cosa si tratta. Comunque al trentaquattrenne sembra non mancare nulla, un fisico scultoreo, una carriera da sogno e una famiglia che gli vuole bene incondizionatamente. Eppure anche una persona di successo come lui non è riuscito a sfuggire dal dimorfismo.