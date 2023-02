Ilary Blasi, esce fuori la verità sul nuovo fidanzato: ecco cos’ha fatto

Notizie inattese sul nuovo fidanzato di Ilary Blasi, resa nota l’indiscrezione che nessuno si aspettava

Sembrava essersi abbassato il polverone sulla vicenda che riguarda la separazione che più ha colpito l’opinione pubblica, quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Nei mesi scorsi non è passato giorno senza che si parlasse di qualcosa che avesse a che fare con la questione, che fosse gossip, dicerie o interviste di qualcuno vicino alla coppia.

E una volta finito di parlare del perché e del come, si è iniziato a parlare delle nuove coppie formate dai due protagonisti. Lui con la nuova compagna Noemi Bocchi, con la quale ha intrapreso una relazione immediatamente, lei con Bastian Muller, un po’ più tardi.

Ed è proprio sul nuovo amore di Ilary, l’imprenditore ed ereditiere tedesco, che sono venute fuori delle notizie in questi giorni di cui nessuno sapeva nulla. A lanciare l’indiscrezione il settimanale Oggi, che gli ha dedicato un servizio. Vediamo cosa è stato scoperto.

La verità sul fidanzato di Ilary Blasi

Il nuovo amore di Ilary Blasi Bastian Müller-Pettenpohl lavora nell’azienda di famiglia e una volta raggiunto al telefono dai giornalisti della rivista citata avrebbe glissato sostenendo: “Può immaginare quanti meeting abbia. Non ho tempo e per ora abbiamo deciso di non rilasciare interviste”. Un’azienda di perforazioni e scavi per pozzi che a quanto pare non navigherebbe proprio nell’oro, anzi.

Pare che abbia poco in cassa e molti debiti da ripagare subito e come ammette il sindaco della cittadina in cui si trova l’azienda, Wächtersbach, distante una 60ina di chilometri da Francoforte sul Meno: “Non sono più i Pettenpohl di una volta. Qui ci sono centri termali nati grazie ai loro scavi a fine Ottocento. Negli anni Sessanta lavoravano anche in Medio Oriente”.

Scavando nel passato di Bastian poi, ecco che trapela un’altra novità: ha fatto il maggiordomo. Riporta Oggi: “Dal 2007 al 2015, cioè dall’età di 21 anni, Bastian risulta aver lavorato a St. Moritz come «butler», come nell’ambiente si usano chiamare i maggiordomi”. E aggiunge le parole di Michael Lehnort, direttore del Carlton Hotel di St. Moritz, il quale spiega: “Aiutano i clienti nello shopping, ma fanno anche da autisti e sono a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette. Sono soprattutto le donne che l’utilizzano, per lo più ospiti indiane e arabe”.

Nulla di male, ci mancherebbe. Solo ci si chiede come possa mantenere lo stile di vita che abbiamo visto fino ad ora, con vacanze in luoghi di lusso super costosi.