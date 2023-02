Uomini e Donne, super volto cacciato così: non lo vedremo più

A Uomini e Donne uno dei volti noti è stato cacciato dalla padrona di casa Maria De Filippi e non tornerà più

A Uomini e Donne i personaggi vanno e vengono. In tanti anni di programma, oltre 20, ne abbiamo visti tantissimi, alcuni amati e rimasti nel cuore dei telespettatori, altri che sono durati pochissimo. Che con i loro comportamenti hanno suscitato lo sdegno della padrona di casa, degli opinionisti e di dame e cavalieri, i quali li hanno messi alla porta senza se e senza ma.

In una delle ultime puntate è accaduto esattamente questo. Uno dei personaggi del parterre maschile è stato mandato a casa. Anzi, due, per l’esattezza. Vediamo di chi si tratta.

Uomini e Donne: i cavalieri mandati a casa

Il primo cavaliere, presente da diverso tempo negli studi Elios, ad essere messo alla porta è stato Biagio Di Maro. L’uomo è molto conosciuto per il suo modo di fare con le donne, uguale sin da quando è arrivato. Le corteggia fino a farle cedere, ci esce un paio di volte e una volta raggiunto il suo scopo iniziano le accuse e le recriminazioni. Storia chiusa.

L’ennesima donna ridotta in lacrime dal suo comportamento è stata Carla, e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza di Maria De Filippi la quale lo ha cordialmente invitato ad abbandonare lo studio: “Biagio, io non ho alcuna antipatia nei tuoi confronti. Io e Gianni, ti avevamo detto una cosa. Penso che questa trasmissione regga sia con te, che senza di te. Che si fa? Mi hai detto che te ne saresti andato e io non ho battuto ciglio. Io ti avevo già detto di accomodarti.[…] Davvero non ho alcuna antipatia, ma ormai è diventata una cosa insostenibile”.

E il campano mesto è andato via. Ma dopo poco ecco che Maria fa ulteriori pulizie nel parterre maschile e mette alla porta un altro volto noto. Un uomo che sembrava aver interessato l’opinionista Tina Cipollari, che poi ha rivelato essere solo uno modo di scherzare.

L’abbandono dello studio

Parliamo di Claudio Falghera, reo di aver trattenuto alcune donne e non aver poi mostrato nessun interesse a conoscerle davvero. Per poi giustificarsi con un improvviso interesse per Gabriella, con la quale non è successo praticamente nulla ma che, dice, gli ha fatto provare dei sentimenti.

Così Gianni Sperti per facilitare il compito della padrona di casa gli dice: “Allora il signor Claudio non potrà stare qui a conoscere altre donne, visto che ha detto di essere innamorato. Deve andare a casa, a riflettere, a farsi passare questo innamoramento e a soffrire un po’. Poi, quando gli sarà passato, richiamerà e…troverà occupato”.