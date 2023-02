Alessia Marcuzzi si presenta in diretta così: completamente irriconoscibile

Alessia Marcuzzi è tornata in televisione dopo un lungo periodo di assenza. Ecco come si è mostrata a tutti. È davvero irriconoscibile…

Alessia Marcuzzi è tornata in televisione nella rete Rai con il suo nuovo programma Boomerissima che mette a confronto nuove e vecchie generazioni in un esilarante trasmissione.

Per ora i risultati ottenuti sono stati sufficienti a convincere la rete pubblica a investire nel format in modo da poterlo migliorare.

Dunque non sembrano fondate le voci secondo le quali la conduttrice starebbe per tornare nella scuderia Mediaset.

Alessia Marcuzzi nel corso delle puntate di Boomerissima ha deciso di mostrarsi al pubblico del piccolo schermo completamente rinnovata. È davvero irriconoscibile.

Il nuovo look di Alessia Marcuzzi a Boomerissima

Alessia Marcuzzi ha rinnovato completamente il suo look nel corso degli ultimi anni. Infatti, dopo la pausa che si è presa dal lavoro in seguito alla separazione dall’ex marito ha deciso di cambiare completamente il suo modo di vestirsi. Per questo motivo, da quando è tornata in televisione con il programma televisivo Boomerissima, i fan della trasmissione hanno pensato di prestare molta attenzione ai look sfoggiati dalla donna. Infatti, Alessia Marcuzzi è apparsa completamente irriconoscibile fin dalle prime puntate. All’inizio, infatti, ha pensato di vestirsi principalmente con tute, gonne di tulle e abiti neri ispirati agli anni Ottanta.

Inoltre, nel corso della seconda puntata si è mostrata in un bellissimo abito in pelle corredato di pizzo trasparente e poi un completo minimal composto da un top di raso e un pantalone nero. Eppure il cambiamento vero e proprio è arrivato a partire dalla quinta puntata. Infatti, ispiratasi al look di Barbie ha deciso di vestirsi con un abito completamente rosa Schiapparelli, simile alle bubble-gum. In questo modo ha portato una ventata di freschezza alla trasmissione. Lei è apparsa veramente molto sensuale, nonostante il colore estremamente acceso.

Da quel momento in poi ha deciso di sfoggiare sempre abiti su quella tonalità. Infatti, nel corso della quinta puntata ha indossato un bel completo pink. Si trattava di un bellissimo tubino rosa, firmato dagli incredibili stilisti Dolce e Gabbana. La gonna era lunga fino al ginocchio e ben fasciata in vita. Inoltre, nella parte alta aveva un bustier molto elegante. Infine, l’abito veniva completato da delle stupende scarpe rosa con tacco a spillo. Essendo il vestito di per sé già abbastanza carico, non c’erano gioielli a impreziosirlo. Il suo stile ha virato decisamente sugli anni ’50 e si aspettano altre sorprese nelle prossime puntate.