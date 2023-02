La riconoscete? ieri una dolce bambina, oggi la leggenda della Rai: ecco chi è

Ecco la tenera foto di una bimbetta con il caschetto che oggi si è trasformata in uno dei volti più famosi della tv. Impossibile riconoscerla

Spesso vip e personaggi famosi amano condividere gli scatti che li immortalano in vari momenti della giornata, della loro vita presente. Ma sovente regalano anche immagini che vengono direttamente dal passato e regalano uno scorcio della propria vita passata.

Non è raro infatti che sulla bacheca di gente famosa e amata dal pubblico, compaia uno scatto che la ritrae bambina, ed è impossibile scorgere nelle fattezze del pargolo le sembianze di chi è diventato oggi. Resta un giochino divertente comunque provare a indovinare di chi si tratta. Osservate bene la foto che mostriamo, riuscite a riconoscerla? È una donna famosissima.

Chi è la bambina nella foto

La bambina che vediamo nella foto sfoggia un sorriso coinvolgente che ancora oggi è presente sul suo volto, sempre. Regina della tv, volto storico della Rai, irriconoscibile con il suo caschetto scuro che oggi è diventato una splendida chioma bionda. Anche se l’immagine è in bianco e nero però gli occhi potrebbero dare un indizio, chiari come sono.

Avete capito di chi si tratta? Certamente no, e ve lo sveliamo noi. È la regina della domenica, Mara Venier, che ha condiviso uno scatto che la ritrae piccola per mostrare la somiglianza con il nipotino Claudietto, figlio di Paolo Capponi, avuto nel 1975 dall’attore Pier Paolo Capponi. La bellissima nonna commenta: “Avrò avuto 5 anni ed ero una bambina felice. Mai avrei pensato di avere una vita così intensa ….comunque assomiglio a Claudietto o è una mia suggestione????”.

Un nipote amato soprattutto perché ha permesso il riavvicinamento con Paolo, con il quale i rapporti sono stati un freddi per un po’ di tempo. Ha ammesso la Venier in passato: “Il mio rapporto con mio figlio non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante. E’ arrivato dopo la scomparsa di mia madre, dopo anni di malinconie e tristezze “.

Un nuovo rapporto

Paolo infatti ha vissuto con il padre per alcuni anni. Mara Venier come detto, ha confessato sulle colonne del settimanale Oggi: “L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia. Con Claudietto, il piccolo di casa, mi sono completamente rimbambita”.

E aggiunge addirittura di spiarlo: “Pensa che a volte vado di nascosto al nido. Mi metto dietro al vetro solo per guardarlo giocare e saperlo felice”. Cuore di nonna.