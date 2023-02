Amadeus e la drammatica malattia entrata nella sua vita: un trauma mai superato

Amadeus ha vissuto un momento davvero drammatico della sua vita per via di una malattia: ecco cosa ha dovuto affrontare

Uno dei conduttori che ha dimostrato grande professionalità e talento durante la conduzione, per tre anni consecutivi, del Festival di Sanremo è proprio lui, Amadeus. Grazie alla sua straordinaria capacità di ascoltare e captare al meglio le emozioni, il conduttore e direttore artistico è riuscito ad ottenere per questa edizione 2023 della kermesse canora un indice di share mai ricevuto prima. Tante gioie per il conduttore anche se, in passato, Ama si è trovato ad affrontare situazioni davvero drammatiche che lo hanno cambiato per sempre.

Da poco più di una settimana è finito il Festival di Sanremo 2023 che ha visto trionfare Marco Mengoni con il brano Due vite. Amadeus, ha dovuto affrontare svariati episodi insieme al direttore di Rai 1, Stefano Coletta, riuscendo ad intervenire nella maniera più professionale possibile.

Al suo fianco c’è sempre stata sua moglie Giovanna Civitillo che ha sempre elogiato il lavoro di suo marito in diversi programmi tv in cui è stata ospite. Insieme a lei, in tutte le serate del Festival c’è stato Josè, suo figlio.

Il conduttore si è sempre presentato come una persona moderna, un buon ascoltatore, ironico e al passo con le nuove generazioni anche se, dietro quel sorriso si è sempre nascosto un momento davvero drammatico che egli ha vissuto nel corso della sua giovinezza che lo avrebbe cambiato per sempre.

Amadeus e il dramma vissuto in passato

Nonostante il lavoro brillante e la sua grande professionalità, Amadeus ha vissuto un momento davvero sofferente in quanto una malattia è entrata nella sua vita quando aveva solo sette anni. Ha deciso di raccontare questo retroscena in una recente intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi.

L’uomo è stato colpito da una malattia che si chiama nefrite, un infiammazione dei reni che può interessare i glomeruli, i tubuli o il tessuto interstiziale che li circonda. Questo lo ha portato ad essere ricoverato per ben due mesi, e proprio lui ha confessato: “Venni ricoverato per due mesi in ospedale per una nefrite: fu un momento molto difficile che probabilmente non ho mai superato. Certi traumi ti restano addosso. E oggi le malattie mi terrorizzano”.

Oggi, nonostante sia passato molto tempo da quell’episodio, Amadeus è molto attento all’alimentazione perseverando in primis la salute: “Fra mangiare e bere come non ci fosse un domani ed esser costretto ad assumere farmaci per tutta la vita per il colesterolo, preferisco un’alimentazione sana e facendo a meno delle medicine”.