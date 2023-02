Christian De Sica, il lieto annuncio che riempie il cuore dei fan: finalmente la grande notizia

Christian De Sica e il lieto annuncio sui social che lascia tutti senza parole: ecco cosa avrebbe dichiarato

Da sempre è stato definito il Re dei cinepanettoni per la sua professionalità, ironia e talento, tanto che nel corso degli anni in molti hanno apprezzato i suoi film: stiamo parlando di lui, Christian De Sica. Oltre la sua carriera, Christian tiene molto alla sua famiglia e oggi dopo la lieta notizia, lui e sua moglie sono davvero al settimo cielo. Ma cosa sarà successo al noto attore comico?

L’attore ha sempre vissuto la vita a pieno, tenendo sempre vive le sue emozioni. La sua più grande passione, sin da subito è stata l’arte ereditata da suo papà Vittorio De Sica, grande regista e attore. Insomma, una vita vissuta dinnanzi alla macchina da presa che lo ha portato, con il tempo, ad acquisire notorietà dal punto di vista attoriale.

Il volto di Christian De Sica è sempre stato associato al genere dei cinepanettoni insieme al suo grande amico e socio Massimo Boldi. Insieme hanno dato vita ad una serie di successi come Natale in India, Natale sul Nilo, Vacanze di natale 1990 e moltissimi altri.

Christian De Sica e la lieta notizia

Oggi, però, le emozioni sono cambiate e Christian sta vivendo insieme a sua moglie un momento davvero gioioso: quello di essere diventato nonno. In precedenza, aveva rilasciato un’intervista, raccontando tutta la felicità e la forte emozione per questo dolcissimo arrivo.

La sua nipotina si chiama Bianca, figlia di Maria Rosa De Sica e di suo marito Francesco. Su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritraeva insieme alla piccola, nella descrizione un meraviglioso messaggio: “Ecco la mia nipotina Bianca. W Mari e Francesco”.

Come anticipato, qualche tempo prima, De Sica aveva rivelato al settimanale Gente delle parole davvero molto toccanti per questo evento: “Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia. Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così. Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca. Io amo i bambini, sono bravissimo con loro”.

Ha poi aggiunto al suo racconto di essere stato un buon padre anche per i suoi figli, Brando e Maria Rosa, aggiungendo di aver fatto con loro tutto quello che non ha potuto fare quando era piccolo con suo padre Vittorio.