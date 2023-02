Gerry Scotti, la confessione nelle ultime ore: “Ammalati per questo…”

L’iconico conduttore Gerry Scotti confessa finalmente la verità circa la sua esperienza in Mediaset: il retroscena esclusivo.

Storico volto di Mediaset sin dalla fine degli anni ’80, Gerry Scotti vanta all’attivo ben 8200 puntate di quiz e programmi nel daytime dell’emittente. In effetti, il conduttore pavese catalizza l’affetto e l’attenzione di grandi e piccini grazie al suo temperamento professionale, bonario ed estremamente scanzonato, ed è considerato, a ragione, l’erede naturale di Mike Bongiorno.

Gerry Scotti sta per tornare al timone di un format molto amato nel Belpaese: si tratta dello scoppiettante “Show dei Record“, che scalderà i motori domenica 19 febbraio su Canale 5.

Tra sfide ai limiti dell’impossibile, ed esibizioni mozzafiato, il mattatore presenterà al pubblico, come di consueto, personaggi pittoreschi da tutto il mondo, regalando visibilità anche ai talenti più improbabili.

Gerry Scotti ha rilasciato un’intervista esclusiva a “TV, Sorrisi e Canzoni”, raccontando la sua esperienza nello show, e condividendo inoltre con i lettori i lati oscuri della sua professione…

Gerry Scotti a cuore aperto: “Mi fanno impressione!”

Il navigato showman ha sempre covato, sin dall’infanzia, la passione per i record, e ha raccontato: “Ero un ragazzino, avrò avuto 11 o 12 anni… Non c’era internet, la TV era in bianco e nero e mia mamma mi regalò il libro dei Guinness World Record. Quando lo sfogliavo, mi faceva l’effetto dei libri del Salgari: dentro c’era il mondo!“.

Ha inoltre rivelato quali esibizioni strabiliano maggiormente la sua immaginazione: “Quando vedo quelli che si infilano i chiodi nella lingua, o cercano di fermare la lama di una motosega con la bocca… Mi fanno impressione, si vede pure dalla mia faccia!“. Per quanto riguarda la sezione “oddity”, Gerry Scotti ha confessato di esser rimasto favorevolmente colpito da “la donna barbuta, Karnaan Kaur, una ragazza inglese di origini pakistane. All’università era bullizzata, nessuna amica e neanche un fidanzato, sempre in cerca di operazioni e cure ormonali. (…) E ora, fa la giornalista e insegna all’università!“.

I record negativi della TV

Sebbene Gerry Scotti possa vantare parecchi record nella sua carriera, preferisce prendere le distanze da eccessivi coinvolgimento con logiche di share e competitività con la concorrenza.

Ha infatti rivelato: “Per fortuna, non è un tipo di record che mi interessa: tanti colleghi si sono ammalati, per questo. I numeri sono belli, ti danno soddisfazione, ma nel corso degli anni cambiano…“. Noi siamo certi, però, che l’imminente ritorno dello “Show dei Record” sarà accolto dal pubblico con il consueto calore!