Tiziana Cantone, dopo anni esce fuori il dettaglio: si parla di omicidio

Spuntano alcuni dettagli inquietanti sulla morte di Tiziana Cantone. Dopo tanti anni, l’autopsia a rivelato che potrebbe essere omicidio.

La morte di Tiziana Cantone non è stata causata solo da chi ha divulgato il video. È una responsabilità collettiva di un paese intero.

Infatti, in quel periodo un sacco di persone non facevano che inviare il gruppo su vari gruppi sui cellulari nonché creare meme e prendere in giro la ragazza senza motivo.

Questa era stata costretta a lasciare la sua città e cambiare lavoro per sottrarsi allo scherno della gente.

Eppure ora la situazione si complica ulteriormente. Infatti, potrebbe non essere stato il suicidio la causa di morte di Tiziana Cantone. Spunta l’ipotesi di omicidio.

Potrebbe essere omicidio: la parola del medico legale

Ancora non è stata fatta giustizia per Tiziana Cantone. Infatti, alla donna è legata una vergognosa storia di inciviltà da parte di tutti gli italiani che sono responsabili della morte della ragazza. Tuttavia, le circostanze fattuali che hanno condotto al decesso la donna sono ancora estremamente poco chiare e hanno destato più di un sospetto nel gip di Napoli Raffaele Coppola che ha chiesto di approfondire la faccenda. Per questo motivo, l’uomo si è opposto fermamente alla richiesta del gip di archiviare l’inchiesta. Questo era già stato chiesto da Teresa Giglio, la madre di Tiziana Cantone che non ha mai creduto alle presunte motivazioni addotte per l’archiviazione del caso della figlia. Infatti, i suoi legali si erano già appellati contro ciò.

Infatti, era stata fatta una richiesta ben precisa: quella di riesumare il corpo per fare l’autopsia che non è mai stata fatta in precedenza. Oramai, è stato aperto un fascicolo che indaga sulla possibilità che non si tratti di suicidio ma di omicidio volontario a carico di ignoti. In passato, il pm Giovanni Corona aveva chiuso il caso dicendo che Tiziana Cantone si era suicidata. Il suicidio sembrava la cosa più probabile visto il modo vergognoso in cui le persone si erano comportate sul web a causa della divulgazione non consensuale di un video girato durante un momento di intimità tra lei, l’ex ragazzo e un amico. Il video si era diffuso a macchia d’olio sul web.

La perizia ha però rivelato una cosa che getta una luce molto inquietante sulla situazione e complica le cose. Infatti, sembra che Tiziana non si sia suicidata ma sia stata strangolata. A rivelarlo è il medico legale della famiglia. Nel corso delle indagini non è mai stato appurato chi fosse stato il primo a diffondere il filmato e per questo motivo il fatto gravissimo resta ancora impunito. Dal momento della divulgazione, la vita della ragazza era cambiata per sempre. Infatti, era stata costretta a trasferirsi e a cambiare nome. Oltre alla responsabilità delle singole persone c’è anche una responsabilità collettiva che non è stata mai approfondita.