Lutto in Rai, la notizia è devastante: aveva solo 63 anni | Non potremo mai più vederlo

Scomparso uno dei pilastri di Rai: l’annuncio sconvolge amici e collaboratori del noto conduttore emiliano.

La pubblica emittente rappresenta un punto di riferimento per l’intrattenimento televisivo e radiofonico sin dal lontano 1924, anno in cui la neonata Rai ha acceso per la prima volta riflettori, microfoni, telecamere ed impianti audio.

I vertici di Viale Mazzini nelle ultime ore possono stappare lo champagne: la nuova edizione di Sanremo ha infatti segnato uno strabiliante 62,4% di share nella sua serata inaugurale, nonché un incremento del 4,6% rispetto ai dati raccolti nel 2022.

Questo significativo report testimonia l’enorme affezione dei telespettatori agli storici format targati Rai e ai relativi conduttori di riferimento, e tale evenienza vale anche per il comparto radiofonico dell’emittente.

Per tale ragione, la recente scomparsa del comico e DJ parmense Joe Violanti ha toccato profondamente sia i colleghi, che il fedele pubblico: il mattatore di Rai1 e Rai Radio 2 si è improvvisamente spento lo scorso 6 febbraio, alla prematura età di 63 anni.

Nastro nero in Rai: colleghi e amici piangono Joe Violanti

Dopo il debutto su Radio 105 con il programma UE friendly “105 Cee – cercando la Cee che c’è in te” nel 1991, Joe Violanti è approdato sul piccolo schermo, gestendo i siparietti comici all’interno di “UnoMattina Estate” a fianco dell’amico Charlie Gnocchi.

Dal 1994, inoltre, sancì l’inizio della sua collaborazione con Rai Radio 2, sempre in concerto con l’inseparabile Charlie, gestendo lo spazio di “Gelato import-export” e, successivamente, anche il format dedicato ai Mondiali “Bafana Bafana”, con Massimo De Luca e Zap Mangusta, in cui esordì anche nel ruolo di imitatore. Nel 2010 affiancò la spumeggiante Elena Di Cioccio nel programma mattutino “Kaktus” e, 8 anni dopo, estese la sua collaborazione anche a Rai Radio Live, nei panni di autore e conduttore di “Paese mio”. Il suo longevo e proficuo contributo alla realtà radiofonica Rai si è recentemente interrotto a causa di una breve e devastante malattia, con immenso cordoglio di colleghi ed amici.

Il tributo dell’amico Charlie Gnocchi

L’attempato conduttore radiofonico è da poco reduce dalla sua esperienza al “GF Vip 7“, e ha accolto con sgomento la notizia della dipartita di Joe Violanti. Charlie Gnocchi nelle ultime ore ha infatti emanato un comunicato asciutto, ma molto eloquente.

L’ex Vippone e conduttore ha infatti asserito: “Joe Violanti era come mio fratello. Era il più bravo alla radio. Era una brava persona. Lui sarà sempre con me“. Sotto al post di Instagram, si sono moltiplicate le reazione di follower e personaggi del mondo dello spettacolo. Il fratello Gene ha concordato: “È proprio così. Una persona speciale. Gran dispiacere“. Patrizia Rossetti ha in seguito commentato: “Mi dispiace tantissimo!“, e Manila Nazzaro si è unita al cordoglio con un lapidario: “Noooo!“.