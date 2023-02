Mondo della tv sconvolto, è morto l’uomo di Raffaella Carrà: aveva solo 52 anni

Il mondo della tv ha subito un pesante lutto prematuro: lo storico collaboratore di Raffaella Carrà e Gina Lollobrigida è scomparso.

Il variopinto carosello televisivo di compone di mattatori, soubrette e comparse, certo, ma dietro ad ogni personaggio sotto le luci della ribalta, vi è un attento lavoro di pianificazione e contrattazione con le emittenti.

Per tale ragione, VIP del calibro di Raffaella Carrà e Gina Lollobrigida, per citarne solo alcuni, ricorrono sistematicamente alla consulenza di manager e agenti specializzati nel mondo dello spettacolo.

In data 5 febbraio 2023, una folta schiera di protagonisti dello show-business ha accolto con mestizia la scomparsa di Alessandro Lo Cascio, fondatore della Locascio e Gargiulo, nonché braccio destro di numerosi giganti del piccolo e grande schermo.

Deceduto improvvisamente all’età di 52 anni a causa di un attacco cardiaco, il noto manager era apprezzato anche da mostri sacri come Mara Venier, Maria Grazia Cucinotta, Milena Miconi, Stefania Orlando e Sandra Milo, che ne hanno registrato la scomparsa con evidente sgomento.

Lutto nella tv: il profondo cordoglio dei VIP

Ad aprire la schiera dei commossi tributi via social, la mattatrice Mara Venier, che ha ricordato l’amico con un breve missiva: “Alessandro, eri gentile, buono, generoso… Troppi dolori per te! Ti volevo tanto bene!“. Anche Sandra Milo ha espresso pubblicamente la sua mestizia, dedicando al manager le parole: “Oggi si è spento inaspettatamente un collaboratore prezioso, un amico di vecchia data, molto più di un fidato agente: quasi un quarto figlio!“.

La showgirl Stefania Orlando ha invece decretato: “Quando ho saputo della tua scomparsa, sono rimasta sconvolta. Ci siamo voluti bene da subito, abbiamo lavorato insieme per un buon periodo, ma non eri solo il mio agente. Eri soprattutto un amico attento e sensibile. Sei stato un angelo custode che mi proteggeva, e mi guardava le spalle“. Un’altra protagonista del “GF Vip”, infine, ha manifestato la sua vicinanza alla famiglia: si tratta di Milena Miconi, attualmente nel cast del reality. L’attrice ha sobriamente abbandonato per qualche giorno la Casa, in modo da partecipare alle solenni esequie dello stimato agente.

Le celebrazioni funebri

Alessandro Lo Cascio, nonostante lo stretto contatto con i personaggi pubblici, ha sempre difeso la propria privacy, e anche le esequie manterranno un tenore analogo.

Il funerale verrà quindi celebrato alla Chiesa degli Artisti di Roma, lontano dai flash dei fotografi e dal clamore dei paparazzi d’assalto.