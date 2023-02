Romina Power, vestitino cortissimo e pieno di paillettes: ecco come sono le gambe della cantante

Romina Power sfoggia un miniabito luccicante e mette in mostra le gambe. L’ex moglie di Al Bano a sorpresa fa vedere il suo fisico

Romina Power ha oggi 71 anni. L’ex moglie di Al Bano ha vissuto una vita piena e intensa, costellata di gioie, tante, e anche di dolori, come la scomparsa della figlia Ylenia di cui si sono perse le tracce a New Orleans ormai da tantissimi anni.

Tutti conoscono la sua vita accanto all’ex marito, il matrimonio nel 1970, i figli Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior; così come conoscono la sua carriera artistica al fianco di Al Bano. Ma forse non tutti sanno che il suo debutto è avvenuto a soli 13 anni come attrice, e che ha recitato anche in pellicole erotiche. Nel 1969 poi proprio sul set di uno dei suoi film, Nel Sole, ad appena 18 anni conosce l’uomo che diventerà suo marito.

La lunga vita di Romina Power

Nel corso della sua vita Romina Power oltre ad essere attrice e cantante , si è cimentata anche nella scrittura e nella pittura. Tanti sono stati i cambiamenti avvenuti come la sua conversione al buddismo. In una lunga intervista a Sorrisi e Canzoni ha spiegato di essersi avvicinata a questa religione nel 2008, mentre si trovava in California ad assistere la mamma: “Da molti anni cercavo qualcosa che desse un vero senso alla mia vita: l’ho trovato nel Buddismo di questa tradizione”.

E aggiunge: “Il Nuovo Kadampa, mi è servito a mettere le cose nella giusta prospettiva: ci rende consapevoli che ogni nostra azione ha una ripercussione nel nostro ‘continuum mentale’. In realtà siamo esseri eterni che ‘abitano’ dei corpi per un determinato periodo. Io penso che sarebbe più giusto chiedere ‘quanti anni ha il tuo corpo?’ invece che ‘quanti anni hai?'”

Le belle gambe in mostra

A proposito di età del corpo, nelle ultime ore la bella Romina Power ha postato sul suo profilo una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza, con un miniabito di paillettes che mette in mostra le sue gambe. Ma l’immagine non è recente, risale infatti al 1966, quando la donna aveva appena 15 anni.

Come mai una simile scelta? Per onorare la memoria del grande stilista Paco Rabanne, appena scomparso all’età di 88 anni.

Nella didascalia infatti leggiamo la dedica della Power: “Paco Rabanne ha lasciato il corpo. Ricordo ancora la sua simpatia quando abbiamo realizzato un servizio fotografico nel sui atelier a Parigi bel 1966”.