Marco Mengoni, la confessione dopo Sanremo: “Momenti difficili”

Marco Mengoni dopo aver festeggiato la sua vittoria di Sanremo ha deciso di aprirsi e raccontare a tutti quanti i momenti difficili che ha passato.

La vittoria del Festival di Sanremo da parte di Marco Mengoni non ha stupito proprio nessuno. Infatti, il giovane cantante era tra i preferiti anche prima dell’inizio della competizione canora.

Il suo pezzo è davvero molto emozionante e fa risaltare benissimo la sua meravigliosa voce. Dopo la vittoria, era visibilmente emozionato ed è addirittura scoppiato in lacrime di commozione.

Quello che nessuno forse si aspettava era un podio senza donne. La risposta di Amadeus come sempre è stata lacunosa e priva di autocritiche.

Infatti, le donne erano già in netta minoranza all’interno della competizione e le loro canzoni, seppur non arrivate sul podio, stanno avendo fuori dall’Ariston un grandissimo successo commerciale.

Marco Mengoni parla dopo il festival di alcuni momenti difficili vissuti

Marco Mengoni era davvero il favorito del Festival fin dall’inizio e la sua vittoria era davvero chiara a tutti. La cosa che ha stupito negativamente è che nessuna donna è arrivata sul podio. Questo è dovuto sicuramente al fatto che le donne fossero già in netta minoranza all’interno della competizione canora e quindi più sfortunate dal punto di vista delle percentuali. La cosa è stata notata anche dal vincitore che ha infatti deciso di dedicare la sua vittoria alle donne.

Ha infatti detto: “Le donne in questo Sanremo avevano delle canzoni incredibili. Dobbiamo andare avanti ancora e cambiare molte cose in questo Paese. Sono rimasto molto male per il fatto che nella cinquina non ci fosse nessuna di loro, sarebbe stato bellissimo avere sul palco almeno una di loro, per questo ho deciso di dedicare a loro la vittoria. Dedico questo festival soprattutto alla donna che mi ha messo al mondo”.

Inoltre, poi ha deciso di aprirsi e condividere dei momenti molto difficili che ha vissuto. Il cantante romano ha detto: “Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che però ti forgiano e ti fanno crescere. Parlo di esperienze di vita private”. Inoltre, in merito al secondo posto di Lazza ha detto: “Posso dirlo anch’io viva l’hip pop? Perché io dico che in qualche modo ha vinto anche il gospel, il soul, cosa che in Italia non è proprio scontata”. Sarà proprio Mengoni a rappresentare l’Italia durante i prossimi Eurovision e si spera che sarà un successo proprio com’è stato per i Maneskin.