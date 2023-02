Avanti un Altro, colpo da 82.000€: una sbancata epocale | Ecco chi ha vinto

Nel divertente programma di Paolo Bonolis un concorrente ha sbancato al gioco finale aggiudicandosi una cifra importante

Avanti un altro è uno dei quiz show più divertenti della televisione italiana. E come potrebbe essere altrimenti quando alla guida troviamo il simpaticissimo Paolo Bonolis affiancato dalla sua storica spalla, il Maestro Luca Laurenti.

Tutti i programmi che vedono questa storica coppia televisiva al timone si rivelano un successo; qualunque sia il format si assiste a un susseguirsi di gag non solo dei due, ma anche a quelle più o meno volontarie dei concorrenti scelti, veri personaggi ognuno con una sua particolarità.

Nell’appuntamento quotidiano con Avanti un altro soprattutto troviamo che chi si cimenta con le domande lo fa spesso con il sostegno degli improbabili personaggi del MiniMondo, ognuno con una specialità diversa. Lo scopo del gioco è arrivare alle domande finali, quelle a cui dare la risposta sbagliata tra due opzioni, andando contro ciò che la logica suggerisce. Questa è la difficoltà, e pochi riescono a portare a casa un buon gruzzoletto. Tranne il concorrente che recentemente si è aggiudicato ben 82mila euro. Conosciamolo.

Il concorrente che sbanca Avanti un altro

Si tratta di Alessandro Riccio, 29enne di Erba che abbiamo visto venerdì 10 febbraio. Ha raccontato la sua esperienza a La provincia di Como: “La puntata è stata registrata a Roma il 4 ottobre 2022, a seguito di un provino a cui avevo preso parte a maggio dello stesso anno. Venerdì sera è andata in onda su Canale 5, ho potuto ripercorrere una bellissima avventura. È stata un’esperienza pazzesca, sono organizzatissimi e ti fanno sentire un principe”.

E cosa farà della bella somma vinta? Spiega: “La concorrente prima di me era arrivata a quota 75mila euro, io ho dovuto rispondere correttamente a moltissime domande per superare quella soglia e accedere al gioco finale. Alla fine ho vinto 82mila euro, davvero una bella somma: sarà un aiuto importante per la casa, per comprare la macchina, per farmi un bel viaggio e per terminare gli studi”.

Il vero volto di Bonolis e Laurenti

Siamo abituati a vedere Paolo Bonolis sempre sul pezzo, preparatissimo e pronto a cogliere la particolarità di chi gli sta di fronte e usarla per costruire una gag, e infatti conferma Alessandro Riccio: “Bonolis è davvero un bel tipo, una persona molto ‘tagliente’ proprio come la vedete in televisione: sul lavoro è quadratissimo, va come un treno, credo che nel suo settore sia il migliore in assoluto a livello italiano”.

Siamo d’accordo. E sulla spalla storica nonché amico Luca Laurenti, confessa: “Anche Laurenti è esattamente come si vede in televisione, è di una simpatia unica e fa ridere tantissimo”.