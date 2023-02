Amici, la scoperta della malattia per il volto del programma: non esiste una cura

Uno dei talenti di Amici soffre di una condizione patologica molto incresciosa: spunta la verità dietro alle quinte del programma.

Sin dal settembre del 2001, il talent-show “Amici” intrattiene milioni di spettatori con i puntuali daytime dalla scuola più spiata d’Italia, preparando i giovani talenti all’accesso alla fase serale del programma.

La granitica Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice del format, guida con flessibile fermezza il percorso di ballerini e cantanti, mediando le situazioni di tensione con i coach, e inducendoli spesso a costruttive riflessioni.

“Amici” ha sfornato, nel corso degli anni, una scuderia di talenti di tutto rispetto, spianando loro la strada verso la consacrazione televisiva, come nel caso di Stefano De Martino e Giulia Stabile.

Nonostante l’ampia visibilità, e l’occasione aurea loro offerta, però, anche i protagonisti del talent nascondono insospettabili retroscena nella loro vita privata, incluse patologie croniche e invalidanti. L’ultimo vincitore di “Amici” ne è un esempio: scopriamo quale malattia affligge il giovane cantante calabrese Luigi Strangis.

Amici: la patologia di Luigi Strangis

Reduce da 2 album registrati in studio, e da 2 relativi dischi d’oro, Luigi Strangis ha conquistato il podio di “Amici” nel maggio del 2022, ampiamente acclamato dal fedele pubblico del programma. Nonostante la proficua carriera in campo musicale, il performer ha dovuto fronteggiare durante la fase adolescenziale una sensibile condizione clinica.

Luigi Strangis ha infatti scoperto alla giovane età di 16 anni di essere affetto da diabete, e tale rivelazione ha modificato drasticamente le sue abitudini quotidiane. Anche la permanenza nel programma, potenzialmente fonte di stress per il cantante, ha messo a rischio la sua salute, come da lui sottolineato: “Quando sono arrabbiato, spreco energie, e rischio di andare in ipoglicemia. E mi è capitato, durante le puntate, di assumere zucchero, anche se sto fermo e seduto…“.

La conferma dei genitori di Luigi Strangis

La diagnosi di diabete ha portato con sé alcuni risvolti pratici irrinunciabili: il cantante deve infatti monitorare con regolarità i livelli di insulina nel sangue, provvedendo a controlli certosini e cadenzati.

La signora Laura, madre di Luigi Strangis, ha confermato: “Ora per stare bene porta sulla pelle un piccolo apparecchio che gli inietta automaticamente l’insulina ogni volta che ne ha bisogno…“. Sembra che il vincitore di “Amici”, nonostante le avversità, abbia imparato a convivere con la sua patologia, dimostrando inoltre a generazioni di aspiranti talenti forza d’animo non comune e voglia di emergere nonostante la sua condizione clinica.