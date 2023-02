Mara Venier contro Anna Oxa: “L’unica che non sarà qui…”

Anna Oxa continua a far discutere dopo Sanremo. Questa volta a parlare di lei è stata Mara Venier nel suo programma

È calato il sipario sul 73esimo Festival di Sanremo, che ha portato come sempre con sé musica, gag e tante, tante polemiche. Tra i protagonisti di quest’ultime ricorderemo a lungo la performance di Blanco che, non riuscendo a sentire la propria voce nelle cuffie, stizzito ha distrutto la scenografia di fiori.

Vincitore più o meno annunciato Marco Mengoni, tra gli artisti in gara alcuni si sono distinti più di altri, come la storica Anna Oxa, che ha fatto parlare di sé per diversi motivi, anche per il look, tanto per cambiare. Ma non solo. E l’ultima in ordine di tempo a parlar di lei è stata la simpatica Mara Venier che le ha dato contro. Cosa ha detto?

Mara Venier contro Anna Oxa

Questo Festival per Anna Oxa non è stato molto positivo, tante le polemiche che l’hanno riguardata; sono sbucati anche dei meme che la prendono in giro per il suo look, i suoi capelli per l’esattezza. Ma ciò che ha più fatto mormorare è stato, come detto, il suo atteggiamento. Pare che la cantante pugliese abbia infatti snobbato praticamente tutti, red carpet compreso, rifiutandosi di parlare con chicchessia.

E anche domenica, tra tutti gli ospiti di Mara Vanier che ha ricevuto i vari cantanti della kermesse come al solito, mancava solo la Oxa. Al momento di Mengoni la padrona di casa ha sottolineato: “Anna Oxa oggi è l’unica artista che non sarà qui, una scelta assolutamente legittima” e alla giustificazione del ragazzo che forse la sua assenza è dovuta alla stanchezza, la Venier ricorda che sono tutti molto stanchi. Come a dire, una scusa che non regge.

Un altro che ha dato contro la cantante è stato il suo collega Fedez che sui social ha denunciato durante la gara un suo comportamento ritenuto molto maleducato: “Ti sparo una bomba su Anna Oxa, è stata davvero maleducata oggi. C’era una scaletta di artisti oggi, che dovevano fare le prove, e ha saltato la scaletta. Eravamo lì ad aspettare da due ore ed ha saltato la fila. È stata davvero maleducata e sono stato tentato dal dirglielo. Non ci si comporta così. Ma chi sei per scavalcare gli altri che sono lì a lavorare tanto quanto te?”

Il brano incompreso

Anche lo stesso brano di Anna Oxa ha lasciato l’amaro in bocca ai numerosi fan che si aspettavano una performance migliore data la sua indiscutibile abilità canora, e ne hanno criticato sia il testo che l’esibizione stessa. A questo ha risposto il suo staff con una replica sui social.

Nella replica ai suoi detrattori leggiamo: “La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano “Sali (Canto dell’anima)”. Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l’attenzione”.