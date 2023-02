Arisa l’ha detto davvero: è completamente distrutta

Arisa è una persona estremamente spontanea ed è anche molto sincera nell’esprimere quello che prova. Ora confessa una cosa che negli ultimi anni l’ha completamente distrutta…

Essere un artista anche amato e apprezzato non significa assolutamente avere una vita perfetta. Tutte le persone sono fragili e spesso hanno dei momenti di grande sconforto.

Soprattutto quando alcuni sistemi di competizione aumentano l’insicurezza e mandano completamente in panne la propria capacità di valutazione di sé stessi.

Raramente le persone sono autoindulgenti e tendono a valutarsi in base ai parametri che altri hanno scelto per loro.

Arisa scoppia a piangere e decide di raccontare a tutti quanti il motivo che l’ha portata a perdete fiducia in sé stessa. È completamente distrutta da questa cosa.

Arisa sta vivendo un periodo molto difficile a livello personale. Infatti, di recente c’è stato un episodio molto triste che l’ha riguardata. Durante la trasmissione televisiva Mediaset Amici ha cantato con Federica e Angelina la canzone “Let it be” dei Beatles. Le due concorrenti si dovevano sfidare su quel pezzo. Dopo l’esibizione, che ha suscitato un sacco di applausi, la cantante è scoppiata in lacrime e si è confidata con chi era presente in studio, dicendo: “Io davvero, a volte, mi sento sopravvalutata, non mi sento all’altezza. Sento di essere stata fortunata e basta. Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo e questa cosa mi ha mandato in crisi”.

Tutti i presenti in studio hanno cercato di consolarla, facendole notare come il sue essere artista prescindesse da quello. Rudi Zerbi le ha detto: “Si può esistere come artisti anche se non si va a Sanremo. Non vai a Sanremo? E ‘sti caz*i!”. Arisa aveva chiesto a Maria di eliminare la parte in cui ha pianto dal montaggio finale, tuttavia, la conduttrice non ha voluto farlo perché quelle sue lacrime non sono un momento di debolezza ma di grande forza.

Sui social network, in seguito alla vicenda, Arisa ha confessato: “Cari amici, vi volevo ringraziare per tutti i messaggi che mi state lasciando in dm, sia per Sanremo, e il duetto con Gianluca, sia per oggi ad Amici. Evidentemente vi siete sentiti molto toccati dal mio flusso di coscienza, dal mio sfogo. Ogni tanto mi lascio andare e non mi rendo conto di quello che dico e di dove sono. Solo dopo me ne rendo conto”. Inoltre, ha poi aggiunto: “Il fatto di farvi sapere che le vite perfette non esistono può essere d’aiuto anche a tutti voi e condividere ogni tanto un momento in cui ci si sente sconfitti è umano e ci sta”.