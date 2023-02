Paolo Bonolis al veleno proprio contro di loro: le sue parole pesano come macigni

Il conduttore Paolo Bonolis prende posizione: attacco frontale al colosso dello sport dopo la recente bufera mediatica.

Il mattatore romano Paolo Bonolis è uno dei volti più riconoscibili e rodati in Mediaset, e rientra nella classifica dei conduttori più pagati nella scuderia dell’emittente.

Dopo gli esordi negli anni ’80 con il programma pomeridiano “Bim bum bam”, ha inaugurato un sodalizio umano e professionale con il musicista Luca Laurenti, con cui ha condotto, peraltro, anche la 59esima edizione del Festival di Sanremo.

Dopo una chiacchierata relazione con la showgirl Laura Freddi, Paolo Bonolis ha strenuamente corteggiato la bionda Sonia Bruganelli, divenuta negli anni suo braccio destro nel settore casting dei programmi gestiti dal conduttore.

Attualmente Sonia Bruganelli presenzia ai prime time del “GF Vip 7”, occupando l’ambita poltroncina rossa in studio nel ruolo di opinionista. La loro relazione, per quanto inflazionata, risulta ad oggi stabile e proficua quanto la loro collaborazione professionale; Paolo Bonolis, però, non ha dimenticato il suo primo amore…

Paolo Bonolis demolisce l’avversaria di sempre

Il conduttore capitolino, oltre all’amore per la moglie ed i figli Silvia, Davide e Adele, nutre da anni una passione sfegatata per la squadra calcistica dell’Inter. In effetti, tale evidenza è emersa in parecchie occasioni, anche in contesto televisivo.

Il recente scandalo plusvalenze, che ha minato i vertici della rivale Juventus, trascinandola nel fango, ha indispettito il mattatore che, al riguardo, ha emesso una sentenza lapidaria. Durante un intervento a Radio Fuori Campo, Paolo Bonolis ha commentato: “Io mi domando: se quello che hanno detto è corrisposto in Federazione da una squalifica di 15 punti alla Juve; se, secondo le carte, i bianconeri avrebbero falsato il campionato, allora perché possono giocare la Coppa Italia?“.

“Io non capisco!”: Paolo Bonolis prende una posizione netta dopo la vicenda plusvalenze

Il conduttore romano, infine, ha concluso con velata irritazione: “Non l’ho capita, questa cosa. Se hanno falsato la stagione da una parte, perché non lo hanno fatto anche dall’altra? La squadra è la stessa, la stagione è la stessa, e la Federazione è sempre la Federcalcio Italiana… Io non capisco! Non lo dice nessuno!“.

A differenza di milioni di tifosi, la voce di Paolo Bonolis gode sicuramente di maggiore eco mediatico, e potrebbe in effetti gettare le basi per un contraddittorio pubblico sullo scottante tema. Arriverà la replica da parte della Federazione, oppure tutto si sgonfierà come una bolla di sapone?