Belen Rodriguez nella tragedia: ultime ore drammatiche | Non ce l’ha fatta

La terribile notizia è uscita nelle ultime ore: un vero e proprio shock per i fan della showgirl, che mai se lo sarebbero aspettato.

In questo periodo Belen è impegnata nella conduzione de Le Iene al fianco come sempre dall’inimitabile Teo Mammucari. Quest’ultimo però ha lasciato il programma il 24 gennaio a causa di altri progetti lavorativi con Mediaset. Al suo posto è entrato il comico Max Angioni.

A prescindere da chi sono i presentatori, che negli ultimi anni sono cambiati abbastanza repentinamente, il programma continua ad avere un successo strepitoso. Grazie alle inchieste e ai servizi giornalistici che vengono mandati regolarmente in onda, il pubblico si è affezionato alla trasmissione, di cui ne apprezza soprattutto le tematiche affrontate e gli approfondimenti che caratterizzato ogni singola puntata. Nell’ultimo periodo però Le Iene sembrano aver subito una battura d’arresto.

L’imprevisto

Il successo della trasmissione targata Italia 1 è indiscutibile, vista anche la sua longevità. Basti pensare che la prima edizione è andata in onda nel lontano 1997 e tra le conduttrici c’era Simona Ventura, rimasta a Le Iene per ben 4 anni. Dopo poco quest’ultima è emigrata alla Rai, dove ora è conduce insieme a Paola Perego Citofonare Rai2.

Finora Le Iene sembravano essere imbattibili grazie al format e agli ospiti d’eccezione che ogni puntata portano una ventata di aria fresca. Ultimamente però lo show sembra essere riuscito a trovare un degno concorrente. Il 7 febbraio infatti ha preso il via la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, che si è conclusa l’11 febbraio.

Per il quarto anno consecutivo è stato riconfermato Amadeus alla conduzione, anche se stavolta lo ha affiancato un big della musica italiana, Gianni Morandi. Come lo scorso anno ogni puntata ha visto una co-conduttrice differente. La prima sera è toccato a Chiara Ferragni, mentre nella seconda puntata ad aprire le danze è stata Francesca Fagnani, conduttrice de Le Belve.

Paola Egonu invece ha presentato nella terza puntata, sostituito la sera successiva da Chiara Francini. Per la finale è tornata nuovamente sul palco dell’Ariston la Ferragni, che si è presentata con dei look da urlo. Le Iene hanno cercato in tutti i modi di concorrere con il festival ma non ci sono riusciti.

Basti pensare che il 10 gennaio Sanremo ha registrato una media del 51% di ascolti contro il 4% circa ottenuto dal noto programma di Mediaset. Per la finalissima Belen ha cercato di controbattere con un tubino nero super sensuale. Che dite, sarà sufficiente?