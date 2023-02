Rai, “dirigenti tutti a casa”: dopo Sanremo succede il panico

Rai nella bufera dopo il siparietto sulla rete ammiraglia: tremano i vertici di Viale Mazzini dopo il bacio “hot” a Sanremo.

Momenti di tensione in casa Rai: il dirigente Stefano Coletta deve affrontare, per la seconda volta in pochi giorni, una polemica furente dopo il controverso dissing di Fedez, in collegamento dalla Costa Smeralda con la rassegna dedicata alla canzone italiana.

Il cantante milanese aveva attaccato frontalmente il viceministro Galeazzo Bignami ed Eugenia Roccella, sfidando inoltre il colosso Codacons con palese derisione, salvo poi assumersi la completa responsabilità per l’affronto in diretta.

Il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha quindi preso le distanze dall’accaduto, commentando nel corso di una rassegna stampa: “Quello, è stato un agguato premeditato. Confermo che non eravamo a conoscenza della performance dell’artista, come ha poi dichiarato durante la serata.“. E ancora: “A nome dei vertici e di Rai, però, mi dissocio dagli attacchi personali nella performance di Fedez“.

Coletta, nelle ultime ore, deve gestire nuovi grattacapi: ancora una volta, Fedez scandalizza l’opinione pubblica, complice l’esplosivo collega Rosa Chemical…

Rai, che pasticcio! Il bacio esplicito tra Fedez e Rosa Chemical fa scalpore

Durante la serata conclusiva delle kermesse, l’atmosfera sul palco dell’Ariston ha decisamente assunto tinte scabrose, complice l’effusione spinta tra i due cantanti Fedez e Rosa Chemical.

Dopo aver twerkato esplicitamente sulle ginocchia del collega, Rosa Chemical ha avvicinato il volto a quello di Fedez, innescando un bacio alla francese a favore di telecamere. Dopo l’iniziale smarrimento, il conduttore e direttore artistico di Sanremo ha recuperato il controllo della situazione, sdrammatizzando l’accaduto. Il verace Fiorello, però, durante un collegamento con Amadeus, ha prospettato i potenziali esiti disastrosi dello sketch tra i due performer. Il conduttore ha infatti commentato: “Sai cosa sarebbe stato bello? Se Rosa Chemical avesse fatto quella cosa con gli artigiani dello sponsor sul divano della qualità.”. Ha inoltre aggiunto: “Guarda che si è vista pure la lingua!“.

IL LIMONE TRA ROSA CHEMICAL E FEDEZ IN MONDOVISIONE #Sanremo2023 pic.twitter.com/Bkc3lfcvCG — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 11, 2023

“I dirigenti andranno a casa”: la nefasta previsione di Fiorello per i vertici Rai

Lo showman siciliano, infine, ha emesso una lapidaria sentenza: “Ma dimmi un po’: Coletta è lì? Domani lo so che fine farà. Stefano, ma tu li avevi controllati i testi? (…) Un Festival così è irripetibile: domani i dirigenti andranno tutti a casa, però è stato stupendo!“.

In effetti, gli spettatori ricorderanno Sanremo 2023 più per gli scandali, che per le performance sul palco degli artisti in gara. Resta da capire se Stefano Coletta, ancora una volta, prenderà una posizione ufficiale in merito al gustoso siparietto sulla rete ammiraglia…