Da bambina sguardo dolce e attonito, oggi è una conduttrice da oscar: ecco chi è

La bambina nella foto è davvero bellissima, oggi è una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana. Avete capito chi?

È un’usanza comune tra i personaggi famosi di condividere le loro foto da bambini con i follower per fargli vedere com’erano.

Alcuni di loro sono rimasti identici mentre altri sono completamente cambiati e spesso non è facilissimo riconoscerli e capire chi sono.

Infatti, molti erano più timidi e magari non così carini da piccoli, altri invece avevano già la stessa espressione intelligente e lo stesso sguardo pubblico di quando erano bambini.

Per esempio, avete capito chi è questa bambina nella foto? Oggi è una famosa conduttrice televisiva che ha un successo veramente enorme. Ecco svelato il suo nome…

Ecco chi è la bambina nella foto: oggi è una conduttrice famosissima

Quella bellissima bambina nella foto è Caterina Balivo l’ormai famosissima conduttrice Rai. Ci capita spesso di vedere la conduttrice in bellissimi abiti da era o completi estremamente glamour che cavalca tutti i palcoscenici delle televisioni italiani. Tuttavia, Caterina Balivo è una persona veramente molto genuina e alla mano e infatti per questo motivo è molto amata dal pubblico italiano che la segue tantissimo sia in televisione che sui social network. Su Instagram condivide molti momenti della sua quotidianità dove si mostra completamente senza trucco e in abiti casalinghi.

Non tutti sanno che la ragazza quando era giovanissima ha anche partecipato a Miss Italia. Di recente, ha voluto far vedere a tutti i suoi follower e fan com’era lei da bambina. Questo è un trend che si sta diffondendo molto sui social e sono stati tantissimi i personaggi famosi che hanno condiviso le loro foto su Instagram e Facebook. Questo ha suscitato un moto di tenerezza e affetto nei suoi follower che non si immaginavano fosse così da piccola.

Nella foto si trovava impelagata in una difficile giornata di scuola, una delle prime. In quel momento appare con il grembiule scuro e il tipico maxi-colletto. I suoi capelli sono legati in una lunga coda di cavallo basso e porta la fila al centro. È probabile che avesse 6 o 7 anni ed era già bellissima e con un sorriso molto contagioso. Al suo fianco nella foto troviamo Margareth. Le due sono amiche ancora tutt’oggi e infatti la donna è stata come sua testimone di nozze. Se la si guarda bene, è facilmente riconoscibile dallo sguardo intelligente e dal neo che ha al lato del collo. Caterina Balivo non ha mai perso la spontaneità che la contraddistingue.