Tragedia Milly Carlucci, non ce l’ha fatta: È successo in queste ore

La notizia ha subito mandato in allarme i fan della conduttrice. Ma cosa è accaduto esattamente? Scopriamo insieme i dettagli.

Accantonata la diciassettesima edizione di Ballando con le stelle, la Carlucci si sta preparando all’avvio della nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Il programma, trasmesso per la prima volta nel 2020, comincerà nuovamente sabato 18 marzo e includerà come sempre un cast a dir poco eccezionale.

Lo scorso anno lo show, basato sul format coreano, ha ottenuto un successo strepitoso, tanto da essere rinnovato per una quarta stagione. La prima ha visto prevalere Teo Mammucari, mascherato da coniglio. La seconda invece è stata vinta da Red Canzian nelle vesti di pappagallo, mentre lo scorso anno ha trionfato la volpe di Paolo Conticini.

L’imprevisto

Anche nella nuova edizione sarà presente il classico pool investigativo composto da alcuni membri del pubblico. Questi hanno il compito di identificare i vip che si nascondono dietro le varie maschere. A Marzo troveremo anche una giuria rinnovata. Infatti, oltre a Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, che sono stati riconfermati per la quarta edizione, si aggiungerà Serena Bortone.

Quest’ultima è attualmente impegnata con la conduzione di Oggi è un altro giorno, trasmissione di Rai Uno andata in onda per la prima volta nel 2020. Per lei si tratterà della seconda collaborazione con Milly, visto che in passato è stata ospite di Ballando con le stelle dove ha vestito i panni di opinionista. Insieme a lei farà il suo ingresso anche Davide di Maggio, nome reso pubblico alcuni giorni fa.

Il Cantante Mascherato però deve dire addio a due volti noti dello show, Caterina Balivo e Arisa, che verranno sostituiti da due big della televisione italiana. Si tratta di Iva Zanicchi e Christian De Sica, che faranno ufficialmente parte della giuria, che cercherà di indovinare i vip che si celano dietro le maschere.

Non è la prima che l’attore romano si ritrova nei panni di giurato. Ha ricoperto questo ruolo anche in un altro programma della Rai, Tale e quale show, giunto alla quinta edizione e condotto come sempre da Carlo Conti.

Secondo alcune indiscrezioni però Milly Carlucci avrebbe chiesto ad un altro personaggio italiano di diventare uno dei giudici. Si tratterebbe di Cristiano Malgioglio, che con gran sorpresa della conduttrice, avrebbe rifiutato l’offerta di entrare a far parte della giuria dei big. Un grande smacco quindi per il programma, che ogni anno riesce ad ottenere il record di ascolti. Ma con o senza di lui lo show è comunque pronto per partire ed intrattenerci.