Francesco Totti, altro che Ilary e Noemi: ecco Maria il suo primo grande amore | Eccola oggi

Non tutti sanno che prima di Ilary e Noemi era un altro il grande amore di Francesco Totti. Stiamo parlando di Maria, la ricordate?

Francesco Totti sta vivendo un periodo di cambiamento profondo, ora che il suo matrimonio con Ilary Blasi è definitivamente finito e lui ha iniziato una relazione con Noemi Bocchi.

Infatti, sicuramente non è un periodo facile con la causa di divorzio in corso. Tuttavia, questa dovrebbe finire entro il 14 marzo e lui potrà continuare con la sua vita.

L’uomo è andato a vivere con la nuova giovane compagna ed è probabile che i due metteranno presto su famiglia, secondo alcune voci.

Eppure, non tutti sanno che l’ex calciatore della Roma ha avuto un primo grande amore che si chiama Maria. Vediamo chi è la donna.

Ecco chi è il primo grande amore di Francesco Totti: Maria

Il primo amore non si scorda mai. Infatti, prima di sposarsi con Ilary Blasi, separarsi e mettersi insieme a Noemi Bocchi, Francesco Totti ha avuto una relazione seria con una showgirl molto famosa nei primi anni duemila, ovvero Maria Mazza. I due sono stati insieme per un po’ di tempo prima che la loro storia finisse e che l’ex capitano della Roma si innamorasse di Ilary Blasi. La ragazza ha lavorato anche come attrice e modella.

Maria Mazza è nata nel New Jersey negli Stati Uniti, precisamente a Weehawken nel 1975. I suoi genitori erano originari di Somma Vesuviana. La ragazza ha sempre voluto lavorare nel mondo dello spettacolo. Infatti, già a partire da quando aveva tre anni, ha iniziato a studiare pianoforte e poi danza classica. Torna in Italia che è ancora piccola e trascorre la sua prima giovinezza nella provincia di Napoli. Nel 1996, ancora giovanissima, decide di partecipare a Miss Italia. In quel periodo era ancora presentato da Fabrizio Frizzi. Quell’anno la competizione fu vinta da Denny Mendez mentre lei è arrivata terza.

Tuttavia, alla fine si è riuscita a conquistare la fascia di Miss Eleganza e così inizia la sua carriera nello show business. In particolare, si trasferisce a Milano dove ha iniziato la sua carriera come modella. In seguito, decide di provare la carriera di attrice e inizia a studiare recitazione con Antonio Sanna. A quel punto approda in Mediaset e inizia a recitare in alcune fiction Mediaset. Successivamente viene assunta da Quelli che il calcio ed è proprio in quel momento che incontra e si innamora di Francesco Totti. I due diventano inseparabili mentre lei continua la sua carriera televisiva e approda a Domenica In. Diventa anche la sostituta di Mara Carfagna nella trasmissione Piazza Grande di RAI 2 insieme a Giancarlo Magalli. Dal 2021 in poi è entrata a far parte del cast di Avanti un Altro!