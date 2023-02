Carlo Conti, sapete che ha una villa clamorosa per le vacanze? Ecco dove si trova

Carlo Conti ha una bellissima villa per le vacanze che si trova proprio qui. Lo sapevate?

Carlo Conti è uno dei volti Rai più amati e negli scorsi anni ha avuto davvero un picco di popolarità fino a che non ha deciso di prendersi un periodo di pausa e tornare in teatro con gli amici di una vita.

Infatti, ora il suo posto all’interno del palinsesto della rete pubblica sembra essere stato occupato da Amadeus a cui ha anche passato il testimonial per la conduzione del Festival di Sanremo.

Non si sa quali saranno i prossimi progetti messi in campo dal conduttore, quello che è certo è che Carlo Conti è davvero in gamba ed amato dal pubblico.

Non tutti sanno che l’uomo ha una bellissima villa dove di solito trascorre le vacanze. Volete sapere dove si trova?

La bellissima casa vacanza di Carlo Conti

In pochi sanno che Carlo Conti ha una bellissima villa dove ospita amici e parenti per le vacanze. La casa si trova a Castiglioncello in provincia di Livorno, su un litorale veramente pazzesco dal punto di vista paesaggistico. Alla sua casa, il conduttore Rai ha dedicato un intero servizio per la rivista Oggi dove va federe la sua bellissima dimora estiva dove trascorre solitamente le vacanze in compagnia non solo della famiglia ma anche e soprattutto dei suoi amici storici. Infatti, viene spesso visto in giro per la cittadina con i compagni di una vita Leonardo Pieraccioni, Marco Masini e Giorgio Panariello.

Infatti, questi uomini del mondo dello spettacolo si conoscevano fin da ragazzi e da quel momento in poi hanno stretto un sodalizio amicale e artistico che dura tutt’ora e coinvolge anche le famiglie. La casa affaccia direttamente sul mare ed è vicinissima alla vivace città di Livorno che d’estate si popola di persone ed è ricca di eventi. Inoltre, nella scorsa vacanza in casa con lui erano presenti il figlio Matteo, Pieraccioni con la figlia Martina e Panariello con la sua compagna più giovane di lui e il loro carinissimo cane. L’unico a non essere accompagnato è stato Marco Masini. Tuttavia, i momenti trascorsi insieme devono essere stati davvero rilassanti ed è una cosa che si ripete periodicamente almeno per una settimana l’anno

Si pensa che durante quelle vacanze nascano anche tantissimi progetti, in quanto il posto da incanto è una fertile fucina di idee per questi uomini del mondo dello spettacolo. Non manca mai anche Francesca Vaccaro, la compagna di Carlo Conti che sembra essere un’impeccabile padrona di casa. La villa è enorme e vicinissima alla spiaggia. Inoltre, è ben isolata in modo da garantire a tutti quanti la massima privacy. Non è un caso che lo spettacolo fatto insieme facesse tappa proprio a Castiglioncello.