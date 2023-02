Massimo Ranieri, la corsa in ospedale: l’intervento chirurgico delicatissimo | Ecco come sta

Il grande Massimo Ranieri portato di corsa all’ospedale per un grave problema di salute; i fan sono preoccupatissimi

È uno dei cantanti che ha fatto la storia della musica italiana, Massimo Ranieri; amato da diverse generazioni, ha incantato, e continua ancora oggi a farlo, con la sua potente voce e i suoi brani più famosi. Come l’indimenticabile Perdere l’amore, o O surdato nammurato’ e ancora Erba di casa mia solo per citarne alcuni tra i più noti.

Forse non tutti sanno che il suo vero nome è Giovanni Calone, e che il suo esordio è avvenuto quando nel 1964 a soli 13 anni incide il suo primo disco con lo pseudonimo Gianni Rock. Sarà solo 4 anni più tardi che diventerà Massimo Ranieri. Ma non è solo cantante, Massimo; è stato protagonista anche di diverse pellicole come Metello nel 1969, La Sciantosa con la grande Anna Magnani nel 1970 e lo vediamo anche nel divertente La patata bollente accanto a Renato Pozzetto ed Edwige Fenech.

A 71 anni, con all’attivo una trentina di album e quasi altrettanti singoli, più di 14 milioni di dischi venduti e diverse partecipazioni al Festival di Sanremo tra cui una vittoria nel 1988 con la splendida e già citata Perdere l’amore, Massimo Ranieri ancora oggi è seguito ed è impegnato in tour che lo portano in giro per l’Italia.

Massimo Ranieri in ospedale

Una lunga carriera quindi, oltre 50 anni in attività, finché Massimo Ranieri è stato ricoverato d’urgenza destando grande preoccupazione nei suoi fan. È accaduto a maggio durante il suo show Sogno o son desto al Teatro Diana di Napoli. Il cantante è caduto mentre scendeva le scale tra palco e platea e lo spettacolo è stato interrotto per consentire il trasporto all’ospedale Cardarelli della città partenopea.

Il suo staff ha immediatamente fatto sapere attraverso Ansa: “Tanto spavento ma per fortuna non ha battuto la testa ed è sempre stato cosciente. Una costola rotta e un buono stato generale ma rimane sotto osservazione”. Una costola rotta e la spalla lussata, questo il bollettino.

Dopo qualche giorno Massimo Ranieri è stato dimesso e ai fan che lo aspettavano davanti all’ospedale ha immediatamente dichiarato: “Non vedo l’ora di tornare in scena. Mi spiace per il pubblico che era venuto a vedermi, ma a loro e a tutti gli altri che sono pronti a seguirmi a teatro dico che sarò di nuovo presto sul palcoscenico”.

Questo a maggio; oggi il cantante si è perfettamente ripreso e infatti è tornato a calcare il prestigioso palco dell’Ariston con il brano Lasciami dove ti pare. La storia continua.