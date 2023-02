Valentina Ferragni, il male orrendo: “Questo brutto cancro”

Valentina Ferragni racconta il dramma vissuto con la scoperta del tumore da cui è stata affetta

Valentina Ferragni è la sorella della più nota influencer Chiara, imprenditrice digitale e moglie di Fedez. Anche lei influencer, designer di gioielli e fondatrice del Valentina Ferragni Studio, attraverso il quale produce accessori.

Una ragazza come tante altre, ma che ad un certo punto della sua vita si è trovata davanti ad una vera tragedia che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. La scoperta casuale di una malattia, la battaglia, le cure e la rinascita. A soli 28 anni la dolce Valentina ha combattuto contro il cancro, e racconta cosa è accaduto.

Valentina Ferragni e il brutto male

Qualche tempo fa Valentina Ferragni ha scoperto di avere un cancro molto raro nelle persone della sua età. E ha raccontato della sua esperienza sui social e anche in tv, per portare la sua storia e mettere in guardia chi potrebbe trovarsi nella sua stessa situazione.

Un brufolo sulla fronte che non va via, ma anzi cresce finché deve rivolgersi ad un medico per sapere di cosa si tratta. E scopre che deve toglierlo poiché è una ciste, o meglio, sembra. Il giorno dopo l’intervento infatti racconta sul suo profilo social la sua esperienza: “Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle”.

Un tumore raro

Una cosa rara, che nessuno si sarebbe mai aspettato in una persona così giovane. E che ha avuto un decorso strano: “I dottori mi hanno detto che è stata la prima volta che hanno visto questo carcinoma su una persona della mia età, 28 anni. Solitamente viene a persone sui 50/60. In quest’anno il carcinoma ha cambiato molto la sua ‘faccia’, per alcuni mesi sembrava scomparso, poi è tornato lentamente, ma ha iniziato a peggiorare e ad ulcerarsi intorno a settembre 2021, poi si è finto guarito a ottobre”.

Sembra guarito ma in realtà è presente: “Questo fottuto carcinoma è così, rimane in silenzio per mesi, poi inizia a sanguinare per 2 giorni, poi torna alla normalità, ma cresce e cresce ogni giorno sotto la pelle”.

E quindi mette in guardia affinché la sua esperienza possa essere utile alle altre persone: “Come vi ho già detto, lo dico perché è importante andare dal dottore se qualcosa non va, se qualcosa non va via, se vi sentite strani. Ho 28 anni e questo brutto cancro è raro nelle persone della mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo”