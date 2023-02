Mara Venier, stavolta fa sul serio con Blanco: “È ufficiale”

Mara Venier si rivolge direttamente a Blanco e sembra fare proprio sul serio. Infatti, la conduttrice ha detto: “È ufficiale”

Il protagonista indiscusso della prima serata di Sanremo è stato sicuramente Blanco e la sua sfuriata contro le rose nel corso della sua esibizione sul palco dell’Ariston. Infatti, è stata una scena che non si ripeteva da quanto successo tra Bugo e Morgan nel 2020.

Nel corso della sua performance per L’isola delle rose, ha deciso di iniziare a distruggere le rose della sua scenografia musicale perché non riusciva più a sentire la musica con gli auricolari. Amadeus è rimasto molto sconcertato dall’accaduto e una volta salito sul palco ha chiesto al ragazzo: “Che cos’è successo? Qual è il significato di questo gesto?”.

La sua risposta non è stata molto convincente, il cantante ha detto: “Niente, non funzionava niente, non sentivo la voce in cuffia e allora ho deciso di divertirmi lo stesso e di fare casino”. Il pubblico ha reagito in malo modo a quanto accaduto, iniziando a fischiare il giovane. In molti hanno pensato che la performance fosse organizzata.

Tuttavia, pare proprio che non fosse così. Infatti, Amadeus ha raccontato: “No, in realtà lui doveva fare delle cose con i fiori, doveva praticamente rotolarsi, ma non così, non questo. Quando ho visto che ha iniziato a spaccare le prime cose, non capivo, perché nel nostro piccolo box dietro al palco non è che l’audio sia perfetto, come con Bugo e Morgan, ricordi? Mi hanno buttato dentro, vedi che puoi fare”.

Mara Venier interviene sulla questione di Blanco: è ufficiale

Zia Mara ha deciso di intervenire direttamente in merito alla vicenda di Blanco. La conduttrice ha infatti detto: “Ho una proposta da farti Blanchito Bebe: la zia ti invita ufficialmente domenica, sarebbe bellissimo che tu entrassi e chiedessi scusa al pubblico”.

Lo ha detto nel corso de La vita in diretta di Alberto Matano, lo scorso giovedì 9 febbraio. Infatti, le hanno chiesto di commentare quanto accaduto nel corso della prima puntata di Sanremo.

Sarebbe auspicabile che Blanco andasse in trasmissione e cercasse di ristabilire un contatto con il pubblico che è rimasto molto contrariato dal suo gesto. Mara Venier si è rivolta direttamente al giovane cantante: “Il pubblico di Domenica In è in parte quello di Sanremo, perché non vieni e chiedi scusa al tuo pubblico, che magari lì per lì è rimasto spiazzato, ci sono state tante critiche. Io penso che sarebbe bellissimo. Ti invito ufficialmente!».