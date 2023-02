Sanremo 2023, a poche ore dal festival il grave problema l’ha colpito: l’enorme assenza

Un duro colpo per il Festival di Sanremo, che quest’anno dovrà fare a meno di un grande artista italiano. Scopriamo insieme i dettagli.

La settantatreesima edizione del Festival di Sanremo ha preso il 7 febbraio, tra ospiti d’eccezione e polemiche varie, che hanno accompagnato l’evento. Dalla richiesta di squalifica per Madame a causa del falso certificato Covid, al terribile episodio accaduto con Blanco, che ha deciso di mettere a soqquadro il celebre palco dell’Ariston.

Per il quarto anno consecutivo troviamo Amadeus alla conduzione, anche se questa volte è affiancato da uno degli artisti italiani più iconici e amati di sempre, Gianni Morandi. Così come lo scorso anno, ogni serata il duo viene affiancato da una co-conduttrice.

Ad aprire le danze è stata Chiara Ferragni, seguita la sera successiva da Francesca Fagnani, presentatrice de Le Belve, noto programma del canale Nove. Per la terza puntata l’onore e l’onere di questo ruolo è toccato alla pallavolista Paola Egonu, mentre chiuderà questa edizione l’attrice Chiara Francini.

Come accennato in precedenza, ogni serata è caratterizzata da grandi ospiti, ma nelle ultime ore ci è giunta voce che uno dei grandi big della musica italiana non potrà essere presente.

L’assenza

Finora sono stati diversi gli artisti che hanno partecipato come ospiti a questa edizione. Dall’inaspettato trio formato da Albano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri, ai Maneskin, che si sono presentati nuovamente su palco dell’Ariston, anche se stavolta da star internazionali. Infatti dopo essersi aggiudicati la vittoria nell’edizione del 2020, la loro carriera musicale ha spiccato il volo.

La partecipazione all’Eurovision Song Contest gli ha permesso loro di farsi conoscere a livello europeo ma il loro talento ha raggiunto anche gli Stati Uniti D’America, da dove sono appena ritornati dopo un lungo tour che li ha impegnati per ben 4 mesi. Questa edizione del Festival però vedrà l’assenza di uno dei più grandi cantanti italiani. Stiamo parlando di Peppino di Capri, che avrebbe dovuto ricevere il Premio alla carriera.

Purtroppo il rigido clima invernale gli ha causato un abbassamento di voce e per non incorrere in ulteriori problemi di salute l’artista ha scelto di non partecipare all’evento. Quest’ultimo però non è nuovo al Festival. Infatti può vantare due vittorie, una nel 1973 con Un grande amore e niente più, e la seconda nel 1976 con il brano Non lo faccio più. Peppino ha all’attivo anche una vittoria al Festival della Canzone Napoletana con Me chiamme ammore.