Rai, lo scandalo è disarmante: moglie abbandonata per il grande conduttore | Ecco chi è

Un vero scandalo si abbatte su mamma Rai, dove pare che qualcuno abbia lasciato sua moglie per un noto conduttore

In un mondo sempre più gender fluid accade anche questo; si mormora negli ambienti televisivi che qualcuno appartenente al mondo dello spettacolo abbia improvvisamente abbandonato la sua legittima consorte per amore di un noto conduttore.

Un vero scandalo che si sarebbe abbattuto sulla Rete Nazionale, la morigerata Rai, dato che il conduttore in oggetto è un volto noto di un seguitissimo programma che bazzica comunque da anni negli ambienti dietro le quinte come autore.

Questa persona è infatti vicina a Maurizio Costanzo, con il quale ha lavorato per anni e ancora collabora, così come per grandi nomi della televisione. In un’intervista al Corriere del Mezzogiorno ha affermato: “Tutto è cominciato con un bando per autori e sceneggiatori di Mediaset, partecipo alla selezione e conosco Maurizio Costanzo. Se oggi lavoro in Rai, è anche grazie alla sua palestra. Lui è davvero una persona generosissima, anche se a volte un po’ burbera, questo sì. Mi ha insegnato un mestiere, devo tutto a lui. Non smetterò mai di ringraziarlo”.

Lo scandalo alla Rai

Il personaggio di cui parliamo ha anche ammesso qualche tempo fa: “Vorrei che la tv ospitasse di più i grandi artisti del passato, hanno tanto da raccontare. E’ stato Diaco, un anno fa, che conosceva le mie aspirazioni e a cui sono molto grato, a sfruculiarmi: ti va di apparire in video?”. Parliamo di Santino Fiorillo, che ha avuto una rubrica nella trasmissione Io e te di Pierluigi Diaco. E a lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia che ha scritto: “A via Teulada si dice che un noto agente Tv abbia lasciato la moglie perché si sarebbe follemente invaghito di Santino Fiorillo”.

Chi è questo agente? Al momento nulla si sa circa la sua identità che resta sconosciuta. Anche se Fiorillo ha confessato a Telesette: “In amore sono un disastro. Tutte le mie storie sono naufragate. Sono più sereno e tranquillo da non fidanzato. Nei sentimenti sono molto melodrammatico”.

Dietro le quinte

Anche se Santino Fiorillo ha dato dimostrazione di saper stare davanti le telecamere, preferisce rimanere dietro le quinte. E, come ha confessato in un’intervista a Sorrisi e Canzoni, oltre Costanzo ha un altro idolo: “Un’altra persona che mi ha suggestionato tanto è stato Paolo Limiti: lo seguivo tutti i pomeriggi in tv quando andavo all’università. Poi l’ho conosciuto e ho frequentato casa sua a Milano fino all’ultimo. Mi istruiva e mi regalava i dvd dei vecchi film. È stato come uno zio per me, mi dava tanti consigli e non solo di lavoro”.

E l’unico rimpianto, ammette, è non aver conosciuto Raffaella Carrà: “Era un mio mito e non perdevo una puntata di ‘Pronto, Raffaella?’. Ho conosciuto Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Virna Lisi… ma Raffaella mi manca proprio: è la mia nota dolente”.