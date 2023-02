Barbara D’Urso, all’improvviso ecco l’uomo misterioso: è ricchissimo e l’avete visto in televisione

Barbara D’Urso e la rivelazione circa l’uomo misterioso che ha fatto scalpore nel mondo dello spettacolo: ecco di chi si parla

Una delle conduttrici che da sempre rappresenta un punto di riferimento dei pomeriggi Mediaset è lei, Barbara D’Urso. Nonostante la sua ironia, professionalità e talento , nel corso degli anni ha sempre rivelato di essere single ma di cercare una persona che facesse al suo caso e che potesse esserle accanto nei momenti della sua vita. Di recente, infatti, un chiacchiericcio mediatico l’ha vista associata ad una delle personalità imprenditoriali più brillanti di cui gode l’Italia: di chi si tratta?

Nei programmi condotti, la D’Urso ha sempre portato avanti dei temi che hanno interessato particolarmente il pubblico, in particolare il gossip; amori, tradimenti, momenti drammatici, gioie e dolori di tutte le persone intervistate.

Ma per Barbara D’Urso quanto è importante l’amore? Molto nonostante il suo essere single da diverso tempo. In passato la conduttrice ha dovuto affrontare diversi tradimenti da parte degli uomini a cui era legata, ma come da lei rivelato in precedenza, non ha mai smesso di amare la vita e di cercare una persona che potesse fare al caso suo.

Qualche tempo fa, ai microfoni del settimanale Oggi, la D’Urso ha confessato di essere alla ricerca del vero amore: “Vorrei innamorarmi perdutamente di un uomo che si innamori perdutamente di me. È la cosa che più mi manca. Ma cosa devo fare se non succede? Sono una donna irrisolta”. Secondo le voci del gossip, qualcosa è cambiato e la donna di frequenta con un personaggio molto noto al mondo dello spettacolo.

Barbara D’Urso e la rivelazione che lascia senza fiato

La conduttrice Barbara D’Urso pare che, dopo molto tempo abbia ritrovato la serenità e un “possibile” nuovo amore. Di recente il gossip si era abbattuto su di lei e molti settimanali sostenevano un avvicinamento con Flavio Briatore, ne confermato ne smentito in precedenza dagli stessi. In una intervista rilasciato di recente al Corriere della sera, Barbarella svela di esserci uscita.

La donna ha ammesso di essere uscita un paio di volte in amicizia: “Siamo usciti un po’ di volte con altri amici. Da soli? Non me lo ricordo. L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro”.

Certo se nascesse una relazione potrebbe essere definita davvero “la coppia dell’anno”.