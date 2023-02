Piersilvio Berlusconi, l’amore finito solo per questo: si sono lasciati definitivamente | La coppia distrutta

Pier Silvio Berlusconi nasconde un retroscena sconosciuto al grande pubblico: la relazione tra i due è finita da tempo.

Il secondogenito della stirpe Berlusconi ha mosso i primi passi nel business del celebre genitore nel 1992, quando ha compiuto il suo ingresso in Publitalia, arrivando negli anni a ricoprire il ruolo di AD di Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi è tutt’ora l’abile burattinaio dietro alle scelte strategiche dell’emittente, e rappresenta uno dei personaggi più influenti nel panorama nazionale.

Noto anche per la sua longeva e proficua relazione con la conduttrice veneta Silvia Toffanin, da cui ha avuto i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, il dirigente predilige una vita al riparo dai riflettori, eccezion fatta per le conferenze stampa del gruppo Mediaset.

Ciò che molti non sanno è che Pier Silvio Berlusconi ha una terza figlia, nata dal rapporto, in seguito naufragato, con Emanuela Mussida, affascinante modella milanese che vive tutt’ora ai margini dello show-business. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla prima compagna ufficiale del facoltoso imprenditore lombardo…

Pier Silvio Berlusconi ed Emanuela Mussida: la cronaca di un amore finito

I due si sarebbero conosciuti in giovane età durante una festa ad Arcore, nel 1984, e precisamente, durante le celebrazioni del Capodanno. Da quel primo incontro, sarebbe immediatamente scoccata la scintilla dell’amore, conducendo la coppia ad issare il fiocco rosa nel 1990, anno in cui è nata la figlia Lucrezia Vittoria Berlusconi.

La relazione, dopo la nascita della piccola, ha attraversato momenti burrascosi: secondo i rumors, Pier Silvio ed Emanuela, giunti nel tempo a punti di vista contrastanti ed inconciliabili, hanno optato per una separazione quanto più serena possibile, soprattutto per il benessere della bimba. Emanuela Mussida, dal canto suo, ha scelto di ritirarsi a vita privata, compiendo una scelta in controtendenza rispetto all’ex compagno: che fine ha fatto la bella ex fidanzata dell’imprenditore?

Emanuela Mussida e la sua nuova vita

Secondo alcune indiscrezioni, la modella ha appeso al gancio le esperienze in passerella, e avrebbe scelto di vivere in una zona molto ritirata in Val Cecina.

L’attraente 50enne avrebbe ritrovato l’amore a fianco di un avvocato, e il loro rapporto avrebbe dato i natali ad una seconda figlia, oggi iscritta alle scuole elementari. Per quanto riguarda la sua carriera, Emanuela Mussida si dedica da anni ad una nobile causa, e ha fondato un’organizzazione ONLUS che si occupa di animali in difficoltà.