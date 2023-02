Mara Venier, matrimonio distrutto in mille pezzi per il grave motivo: è successo tutto così in fretta

La conduttrice Mara Venier è ad un passo dall’addio: dopo il lungo idillio, la conduttrice si prepara al doloroso distacco.

Mara Povoleri, in arte Mara Venier, rappresenta da molti anni uno dei punti di riferimento più granitici per la pubblica emittente, e il suo appuntamento festivo con “Domenica in” raccoglie nello studio di Rai1 le personalità più esplosive del momento.

Dotata di garbo, umanità e lungimiranza, la conduttrice veneziana negli anni ha compiuto sporadiche migrazioni dalla realtà di Rai a quella della concorrente Mediaset, soprattutto in seguito ad alcuni contrasti con i vertici di Viale Mazzini.

Nel 2014, infatti, l’ex direttore di Rai1 Giancarlo Leone l’avrebbe liquidata, bollandola come “troppo vecchia”. In quei frangenti, l’amica e collega Maria De Filippi ha prontamente soccorso Zia Mara nazionale, arruolandola nel talent “Tu si que vales” nelle vesti di giudice, collaborazione poi proseguita sino al 2017.

Per quanto riguarda la vita privata, la navigata mattatrice risulta felicemente legata al produttore cinematografico Nicola Carraro, con cui è convolata a nozze nel 2006. Se la relazione della bionda Mara procede a gonfie vele, il suo percorso in Rai sembra essere giunto agli sgoccioli…

Mara Venier pronta al ‘divorzio’ da Rai? Ecco cosa sappiamo

L’avvento della recente pandemia ha irrimediabilmente segnato il vissuto di milioni di persone, condizionandone lo stato fisico e mentale. Anche Mara Venier ha dovuto fare i conti con il famigerato Covid-19, contratto durante il 2020; nello stesso anno, la conduttrice è stata inoltre vittima di un increscioso incidente domestico, culminato con la frattura del piede. Zia Mara ha quindi dovuto scontare alcune settimane di recupero a bordo di una sedia a rotelle, al fine di ripristinare una condizione fisica ottimale.

Non è tutto: Mara Venier è inoltre reduce da un impegnativo intervento ai denti, operazione che ha lasciato pesanti strascichi sulla salute della conduttrice. La professionista veneta ha infatti fronteggiato una spiacevole paresi facciale, che tutt’ora compromette la sua serenità durante le dirette dei suoi show. Mara ha infatti dichiarato: “Sono spaventata, sì. Lo sono già di mio per la mia insicurezza cronica, ma più ancora lo sono perché non riesco a parlare“. È giunto quindi il momento di salutare il pubblico di Rai1?

La scelta di Mara Venier

La conduttrice ha inoltre raccontato al settimanale “Oggi”: “Faccio una fatica bestiale: ho una morsa che mi crea una grande difficoltà di eloquio. E tante parole non riesco a pronunciarle. Penso sempre che in onda potrei impappinarmi, e fare una figuraccia…“.

Sempre ad “Oggi”, Mara Venier ha rivelato: “Questa sarà la mia ultima stagione. Lo ripeto, e ne sono convinta. Dopo questa, smetto. È troppo faticoso…“. Dobbiamo prestare fede alla sua presa di posizione, oppure il presunto addio si rivelerà un arrivederci, magari nelle reti del Biscione?