Giorgio Armani, avete mai visto il suo yacht? Sembra una città galleggiante

Giorgio Armani ha uno yacht davvero molto bello che è stato arredato da lui stesso: è davvero imponente

Giorgio Armani è un vero e proprio re della moda. Infatti, sono in molti a chiamare questo strepitoso stilista così. Infatti, l’uomo è anche un grandissimo artista e lo ha dimostrato prendendo anche delle decisioni impopolari nel corso della sua carriera.

Infatti, decise di far sfilare le sue modelle a porte chiuse durante la Fashion Week del 2020. Inoltre, desidera che la moda riprenda un volto più umano con tempi più rilassati e che privilegi la qualità sulla quantità.

In quello stesso periodo decise di donare oltre 2 milioni di euro alla Protezione Civile e agli ospedali italiano. Inoltre, tutta la sua produzione italiana fu convertita alla produzione di camici, in modo da poter dare davvero un aiuto definitivo.

In pochi sanno che Giorgio Armani è anche un bravissimo arredatore. Infatti, il suo yacht è davvero incredibile.

Giorgio Armani: il suo yacht sembra un palazzo reale

Giorgio Armani sembra sia in possesso di uno degli yacht più In e costosi al mondo. Infatti, decorato in modo assolutamente elegante dallo stesso stilista, è stato costruito a Viareggio dalla casa di produzione Codecasa. Questa è sicuramente quella più scelta dai personaggi famosi italiani. Lo yacht è verde militare e gli interni sono molto essenziali e di design. Giorgio Armani ha voluto scegliere personalmente ogni pezzo di arredamento in modo da assicurarsi un posto che lo rappresentasse e fosse perfettamente in linea con i suoi gusti. Oggi questa imbarcazione viene spesso utilizzata come set fotografico per alcuni servizi di moda, grazie alla sua bellezza mozzafiato.

Infatti, lo stilista ha un grande talento anche come designer, visti i risultati ottenuti sullo yacht. È stato costruito nel 2008 ed è andato a sostituire Mariù, il panfilo che possedeva Giorgio Armani in precedenza. Questo, tuttavia, è molto più grande. Infatti, il precedente era di 51 metri di lunghezza mentre quello attuale è di circa 65 metri. Questo yacht che si chiama Main ed è anche molto più lussuoso.

L’imbarcazione è davvero un prodigio dal punto di vista architettonico e ingegneristico. È stato costruito interamente nei cantieri di Viareggio. Dal punto di vista degli esterni, lo yacht è molto essenziale e si presenta di colore verde militare. Nonostante la grandezza del panfilo e gli esterni austeri, gli interni sono molto ricchi ed eleganti. Questo è tutto merito dello stilista che ha saputo smorzare un po’ la durezza dello yacht grazie proprio al suoi gusto inconfondibile e al suo tocco artistico.