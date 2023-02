Qui aveva solo 19 anni, oggi è una showgirl leggendaria: ecco chi è

In questa foto questa leggendaria showgirl aveva solamente 19 anni; eppure, nel corso del tempo ha acquisito sempre più popolarità. Riuscite a capire chi è?

La ragazza è oggi una showgirl molto popolare in Italia. Per un po’ di tempo era stata dimenticata poi alcuni avvenimenti l’hanno riportata al centro del gossip rendendola di nuovo protagonista.

Infatti, la si vede spesso in televisione nelle trasmissione più disparate e anche all’interno di qualche reality. Tuttavia, non ha sempre goduto di una fama positiva, anzi è stata spesso al centro di assurde polemiche.

Ai tempi di questa foto non poteva ancora immaginare come sarebbero andate per lei le cose e sicuramente non si aspettava tutto il successo che sarebbe arrivato.

Quando il successo ti sfugge dalle mani, può capitare che si cada nella disperazione e si desideri fare qualcosa per riaverlo indietro. Avete capito chi è la ragazza nella foto? Si tratta proprio di Pamela Prati.

Pamela Prati: dal successo alla caduta

La carriera di Pamela Prati è iniziata a partire dalla fine degli anni Ottanta. Infatti, ha iniziato in quel momento a farsi conoscere e amare da tutto il pubblico italiano. Era così amata che veniva invitata in tutte le trasmissioni televisive. Tuttavia, come spesso accade alle showgirl che poi non si specializzano nella recitazione o in qualche altro campo, alla fine arriva un inevitabile declino e la caduto è inevitabile.

Sembra proprio esserci questa motivazione, la perdita del successo, la causa di tutto il caso mediatico di Mark Caltagirone. La showgirl sarda ha infatti inventato di avere un compagno e due figli in affido. Pamela Prati ha sempre negato il suo coinvolgimento e ha sempre affermato di essere stata raggirata. Tuttavia, non sono in molti a crederle. Anche per questo motivo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di quest’anno ha fatto molto discutere a tutti.

Persino Maurizio Costanzo è intervenuto sulla questione definendo la questione di Mark Caltagirone una “squallida pagina di Tv”. Il conduttore non è solito intervenire in questioni del genere, infatti, solitamente preferisce mantenere il silenzio e dedicarsi ad altro. Tuttavia, avendo dedicato tutta la sua vita alla televisione e alla ricerca della verità, non è proprio riuscita a mandar giù la faccenda che invece lo ha seccato non poco. Pamela Prati non ha risposto al commento fatto da Maurizio Costanzo e si mantiene abbastanza elusiva in generale in merito a questa faccenda. Ora non è ben chiaro se abbia iniziato o meno una storia con Marco Bellavia.