Kasia Smutniak, tradita proprio da lui: l’amante è famosissima

L’attrice Kasia Smutniak nonostante la sua bellezza è stata “tradita” proprio da lui: l’amante la conosciamo tutti

Dalla bellezza disarmante e dalla professionalità assoluta, Kasia Smutniak è una delle attrici che hanno sempre comunicato in maniera diretta e semplice i propri sentimenti e le proprie emozioni. Purtroppo, però, come spesso accade, anche una donna come lei potrebbe ricevere alcuni “tradimenti” che le cambierebbero completamente la vita. Ed è quello che è successo alla donna qualche tempo fa.

In molti ricordano il fascino di un attrice come Kasia che, con i suoi personaggi, è riuscita a portare sempre in alto il cinema italiano. La donna, con il tempo è riuscita ad ottenere diversi premi e riconoscimenti, come il Nastro d’argento ricevuto per il film di Ferzan Ozpetek, Allacciate le cinture.

Nonostante ciò, però, molto spesso accade che nel mondo dello spettacolo possano avvenire degli avvenimenti sconvolgenti che lasciano sempre senza fiato i fan che apprezzano i loro personaggi preferiti. Qualche volta ci troviamo di fronte a veri e propri tradimenti che segnano la rottura delle nostre vite.

Oggi , infatti, si dice che siamo tutti un po’ più infedeli rispetto ad un tempo perché l’aspettativa di vita e aumentata e ci ha messo di fronte a cambiamenti radicali voluto anche con l’evoluzione della tecnologia. A volte il tradimento è davvero impossibile da superare poiché l’affronto è stato troppo grave ma se si vuole, con la terapia di coppia ci potrebbe comunque essere una possibilità.

Kasia Smutniak “tradita” proprio da lui: ecco cosa è accaduto

Uno dei tanti proverbi che ha segnato le nostre vite è sempre stato questo: “Il matrimonio è la tomba dell’amore”. Ma è davvero così? Pare che anche l’attrice Kasia Smutniak abbia subito un “tradimento” proprio da una persona che conosciamo benissimo e fa parte del mondo dello spettacolo. Vi state chiedendo di chi si tratta? Proprio di lui, Pierfrancesco Favino nel film Il Colibrì.

Nel famoso film Il Colibrì, Pierfrancesco Favino che interpreta di Marco Carrera, conosce in una giornata spensierata una bellissima donna chiamata Luisa Lattes con cui vivrà un amore mai consumato ma di conseguenza mai dimenticato. Ad interpretare la figura dell'”amante” di Favino è lei Berenice Bejo.

La vita coniugale di Marco, inoltre, continua a Roma con sua moglie interpretata da Kasia e sua figlia; la vita gli proporrà prove durissime che dovrà affrontare con l’aiuto di altri personaggi. Si può affermare, in conclusione, che “Il Colibrì è la storia della forza ancestrale della vita, della strenua lotta che facciamo tutti noi per resistere a ciò che talvolta sembra insostenibile. Anche con le potenti armi dell’illusione, della felicità e dell’allegria.