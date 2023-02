Tragedia Belen Rodriguez, il risveglio è gravissimo: non ce l’ha fatta

Momenti durissimi per la conduttrice Belen Rodriguez: dopo la catastrofica lite, arriva un’altra notizia pessima per lei.

La showgirl argentina Belen Rodriguez, sin dal suo arrivo in Italia, ha rappresentato una garanzia per le reti del Biscione, segnando anche indelebilmente l’immaginario maschile del Belpaese.

Dopo le foto patinate sui calendari, e le prime esperienze sul set dei cinepanettoni, la soubrette di origine latina è approdata alla conduzione, calcando le scene di “Tu si que vales”, “Colorado”, “Italia’s got talent” e “Scherzi a parte”, per citarne alcuni.

Grazie all’esperienza maturata, Belen ha recentemente accettato l’ingaggio, a fianco di Teo Mammuccari, al timone dello storico format “Le Iene“, ma il recente allontanamento del fidato partner in crime sta avendo esiti alquanto avvilenti, per il programma.

In seguito ad una pesante lite con Davide Parenti, ideatore e autore della trasmissione, il conduttore laziale ha abbandonato il programma, e Belen ha dovuto adeguarsi al cambio di rotta, conducendo in solitaria. Nonostante il frettoloso affiancamento con Max Angioni, la showgirl ha nelle ultime ore registrato il suo primo, e clamoroso, flop di ascolti…

Belen Rodriguez accusa il colpo dopo l’addio a Teo Mammuccari

La soubrette aveva confessato alla testata “TV, Sorrisi e Canzoni”: “Mi sono ritrovata sola, e ho dovuto riadattarmi… Cambia completamente il format, cambia tutto… All’inizio è stato diverso: non nascondo che, i primi momenti, avevo il batticuore. Io preferisco sempre essere affiancata da qualcuno, non sono una persona che vuole stare sola al centro del palco.”.

Belen aveva inoltre aggiunto: “Non che abbia problemi a farlo, ma mi piace fare squadra, lo trovo più utile“. Teo Mammuccari, d’altronde, le ha svelato i trucchi del mestiere dietro alle quinte de “Le Iene”: “Sicuramente mi ha spiegato come funziona il programma, e questo non è un dettaglio. È un programma complesso da presentare, le tematiche sono impegnative… Non è un programma leggero, come un varietà, anche se ci sono scherzi e momenti comici…“. A quanto pare, il repentino abbandono di Teo Mammuccari ha coinciso con un epocale crollo di ascolti nei dati Auditel… con buona pace di Belen, e sommo gaudio da parte di Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni!

Nuova sfida per Belen, ma il battesimo ufficiale parte malissimo

Nella giornata di martedì 7 febbraio, Belen Rodriguez ha varato un nuovo capitolo della sua avventura a “Le Iene”, affiancando la nuova leva Max Angioni. Complice anche la serata inaugurale di Sanremo, trasmessa in contemporanea su Rai1, il programma di Davide Parenti ha prevedibilmente totalizzato uno scoraggiante numero di spettatori attivi.

Secondo i dati raccolti dall’esperto Davide Maggio, infatti, il format di Italia 1 ha totalizzato il 4,2% di share: una percentuale ben misera, rispetto allo sfolgorante 62,4% tributato a Sanremo 2023. La kermesse della canzone italiana ha persino stracciato gli ottimi dati dell’anno precedente, segnando un incremento del 4,6% di ascolti, rispetto al 2022.