GfVip, la grave notizia del grande concorrente data così: un tumore a soli 25 anni

Si parla di malattia al Grande Fratello Vip. Uno dei concorrenti malato di tumore a soli 25 anni

Il Grande Fratello Vip non è solo discussioni, polemiche e amorazzi. Spesso i vipponi approfittano soprattutto delle ore notturne per raccontarsi, per mostrare una parte di sé sconosciuta ai più.

Capita quindi di ascoltare storie di vita vissuta, spesso tragiche; dolori, avventure ed esperienze che hanno reso il protagonista quello che è diventato. Ma anche gli autori stessi chiedono, attraverso la “linea della vita”, di narrare tutta un’esistenza attraverso i punti salienti che l’hanno caratterizzata.

GFVip: tumore a soli 25 anni

Uno dei concorrenti che meno sta venendo fuori in questa edizione del Grande Fratello Vip è Alberto De Pisis. Il ragazzo ha sicuramente un mondo dentro, che però sembra stenti a venire fuori. Ma qualche settimana fa il vippone si è aperto raccontando della sua esperienza a contatto con una terribile malattia, lasciando tutti in preda alla commozione.

Ha rivelato: “A 25 anni ho avuto un tumore ed ho dovuto fare le terapie. Vedi i tuoi sogni in frantumi, sapevo di stare male, ma non volevo vedere. Il primo approccio è stato ‘a me non interessa’, mi sono bastati pochi giorni per capire il valore della mia vita. I medici erano stati chiari, non sappiamo se arrivi a domani”.

Un racconto straziante che Alberto non condivide spesso, e infatti confessa: “E’ stata la mia difesa personale non l’ho detto a nessuno. E’ un modo per tenere una cosa stretta a te. Dopo un pianto di 7 ore ho deciso che ce l’avrei fatta”.

La voglia di farcela

Difficile immaginare come ci si possa sentire. Alberto De Pisis all’inizio ha avuto molta paura, come è normale, poi la consapevolezza e la voglia di vivere hanno preso il sopravvento: “Io inizialmente non volevo farcela. Improvvisamente trovi le forze per affrontarlo. Ero isolato, non volevo compassione e commiserazione, volevo far finta che non c’era nulla per farcela da solo. Ho chiesto a mio fratello e mio padre di venirmi a trovare se non ce l’avessi fatta”.

Un racconto intimo e personale che ha permesso di conoscere un po’ di più questo ragazzo che non si mette molto in mostra. A dargli man forte la mamma che interviene in puntata proprio per esortarlo a mostrarsi di più: “Sono venuta qui per darti coraggio, ti vedo sempre, ma non mi sembri tu. Sei molto frenato, non sei te stesso al cento per cento. Io e i tuoi amici ti vediamo sempre, hai fatto passi in avanti ma vogliamo una promessa. Che butti giù le barriere e mostri te stesso, la tua anima bella, il tuo essere spensierato e giocoso”.