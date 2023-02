Ilary Blasi e Francesco Totti, finalmente la verità è uscito: spunta l’amante storico | Ecco di chi si tratta

La storia di Ilary Blasi e Francesco Totti è davvero incredibile, qualche tempo fa è spuntato un amante: ecco cosa è accaduto

Una delle coppie che ha fatto parlare molto il mondo dello spettacolo e del gossip sono proprio loro, Ilary Blasi e Francesco Totti. I due hanno vissuto una bellissima storia d’amore per circa vent’anni creando una splendida famiglia e tre figli, Christian, Chanel e la piccola Isabel nata nel 2016. Purtroppo, però, qualche tempo fa hanno fatto davvero scalpore con la loro separazione e degli avvenimenti che hanno sconvolto l’opinione pubblica.

Un amore finito su tutti i giornali sin dall’inizio, in quanto l’ex Capitano della Roma, Francesco Totti rimase folgorato dalla bellezza di quella semplice ragazza in tv, Ilary Blasi, che a quel tempo aveva il ruolo di ‘letterina’ nel noto programma Passaparola condotto da Gerry Scotti. I due si conobbero ad una festa anche se a quei tempi Ilary era fidanzata, ma Francesco Totti ha sempre avuto le idee chiare su quella donna che sarebbe stata sua moglie.

I due cominciarono a frequentarsi e in molti ricordano il goal di Totti in cui mostrò la maglia dedicata alla Blasi co n scritto “6 unica!”. Il loro matrimonio, inoltre, è stata trasmesso in diretta televisiva e moltissime persone hanno seguito quel noto avvenimento che ha lasciato tutti senza parole.

Ormai da quel sogno d’amore sono passati vent’anni e, come tutti sanno, il sogno della famiglia perfetta è svanito in un tocco. I due, dopo alcuni rumors su alcune presunte crisi sempre smentite, hanno ammesso che il loro amore era giunto al capolinea proprio con un comunicato stampa. Il problema, però, è che sono giunte voci sul tradimento di Totti con la sua attuale compagna, Noemi Bocchi; ma qual è la verità di questa storia?

Ilary Blasi e Francesco Totti: la verità sul tradimento

Qualche tempo fa la coppia Blasi-Totti ha infiammato il mondo del gossip non solo per la rottura della relazione ma anche per il tradimento da parte del Capitano con una nuova donna, Noemi Bocchi, che oggi è la sua attuale compagna. Stanco di essere etichettato come il marito traditore, Totti qualche settimana dopo il comunicato stampa ha rotto il silenzio con una intervista rilasciata al Corriere della sera.

Dopo mesi di silenzio, come anticipato, Totti ha deciso di rivelare in una intervista di non essere stato lui il primo a tradire, in quanto la relazione con Noemi Bocchi è partita a Dicembre. L‘uomo sostiene di aver scoperto dei messaggi sul cellulare di Ilary con un presunto uomo molto distante da lui, un avvenimento che, a detta dell’uomo, lo avrebbe fatto molto soffrire portando quella sofferenza dentro il suo cuore in silenzio.

La fiamma e attuale compagna Noemi Bocchi ha salvato il Capitano e insieme oggi sono super felici e hanno addirittura cominciato una vita insieme in un appartamento che si rivela il loro nuovo nido d’amore. Circa la conduttrice, pare che anche lei stia frequentando un altro uomo, l’imprenditore Bastian Muller.