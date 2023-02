Sanremo 2023, a poche ore dall’inizio Chiara Ferragni combina il disastro: L’ha detto davvero | Scoppia la bomba

Durante la conferenza stampa a poche ore dall’inizio del Festival, Chiara Ferragni ha fatto una gaffe che resterà nella storia. Ecco che cos’ha detto, facendo scoppiare la bomba

Come ogni anno, il festival di Sanremo è un evento che suscita sempre tantissimo clamore nel nostro paese. Infatti, c’è un’alta attenzione mediatica su tutto quello che succede e le polemiche sono sempre dietro l’angolo.

Uno dei personaggi più attesi di quest’anno è sicuramente Chiara Ferragni, la famosissima imprenditrice milanese che nel giro di un decennio è diventata una delle donne più influenti al mondo. Non era il primo anno che le veniva chiesto di salire sul palco dell’Ariston, tuttavia, sembra che l’imprenditrice abbia sempre declinato l’invito. In occasione dell’ultimo Festival presentato da Amadeus ha però deciso di prendere parte alla competizione canora.

Non sono mancate le polemiche già da prima dell’inizio della trasmissione. Infatti, ha fatto molto scalpore la decisione da parte di Chiara Ferragni di devolvere in beneficenza il suo cachet. Più di un giornalista o opinionista ha deciso di dire la sua in merito a questo gesto di grande generosità da parte dell’imprenditrice, preferendo criticarlo in virtù del fatto che, secondo i più, “la beneficenza si fa in silenzio”. Tuttavia, l’associazione Dire, a cui è stata devoluta l’intera somma, non potrà che tirare un sospiro di sollievo grazie a questa donazione.

Che la sua esibizione nel corso della prima puntata sia piaciuta o meno, poco importa. Infatti, come sempre durante la settimane del festival, l’importante è che se ne parli. La prima serata ha fatto un grandissimo clamore tra outfit provocatori e discorsi femministi. Tuttavia, non si poteva immaginare cosa sarebbe successo a poche ore dall’inizio, quando Chiara Ferragni si è fatta scappare questa cosa.

A poche ore dall’inizio della trasmissione, Chiara Ferragni la spara grossa

Paolo Giordano, nel corso della conferenza stampa a poche ore dalla prima puntata del Festival, ha domandato a Chiara Ferragni: “Vorrei sapere, parlando di inclusività, rispetto, che cosa pensa, se ne avete parlato, dei testi che Fedez ha scritto quando magari non la conosceva ancora, che sono magari un po’ sessisti e misogini, troppo rap sulla base di quello che sta succedendo oggi. Non so se ne avete mai parlato e se lei l’ha ripreso, l’ha rimbrottato, vi siete divertiti…”

L’imprenditrice ha risposto: “È qui anche lui, ci sarà occasione per parlarne anche con lui. Stiamo parlando del Festival. È giusto che risponda lui per questa cosa. Io sono qui a rappresentare me stessa non lui o la coppia”.

Inoltre, hanno chiesto a lei, Gianni Morandi e Amadeus quale fosse il loro articolo della costituzione preferito. Il conduttore del festival ha risposto: “È talmente bella che lo prenderei a caso” e Chiara Ferragni ha risposto: “Idem”.