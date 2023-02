Amadeus, la difficile lotta contro il cancro: esce allo scoperto così | Nessuno l’avrebbe mai pensato

Il conduttore lo ha ammesso: una confessione che in poco tempo ha fatto il giro del web. Scopriamo insieme i dettagli.

La nuova edizione del Festival di Sanremo è ufficialmente iniziata anche se non sono mancati fin da subito i colpi di scena, come il triste episodio accaduto nel corso della prima puntata. Durante l’esibizione di Blanco, vincitore della scorsa edizione del Festival, quest’ultimo ha deciso di dissacrare il palco dell’Ariston distruggendo i celebri fiori che ogni anno hanno fatto da sfondo al Festival.

A detta del giovane cantante, lo avrebbe fatto a causa di problemi che avrebbe avuto con l’audio durante la performance canora. Un triste episodio che purtroppo entrerà nella storia di Sanremo, che per il quarto anno consecutivo viene presentato da Amadeus, affiancato da Gianni Morandi. Un duo decisamente insolito ma che ai telespettatori è piaciuto, come dimostrato dal record di ascolti.

Nel corso della prima puntata, ad accompagnare i due conduttori ci ha pensato Chiara Ferragni, mentre nella seconda puntata l’onore e l’onore di questo ruolo è stato di Francesca Fagnani, storica conduttrice de Le Belve, programma targato Rai Due e andato per la prima volta in onda nel 2018.

Le terza puntata invece vedrà come co-conduttrice la pallavolista Paola Egonu mentre l’ultima puntata, che andrà in onda l’11 febbraio vedrà sul palco dell’Ariston l’attrice Chiara Francini. Un’edizione che sicuramente entrerà negli annali del Festival.

La lotta contro il cancro

Era da settimane ormai che Amadeus si stava preparando al grande evento, cominciato il 7 febbraio, che lo vedrà impegnato per ben cinque serate. Quando non è impegnato con il lavoro passa il suo tempo in compagnia della moglie, Giovanna Civitillo, che ha conosciuto nel 2003, quando Amadeus conduceva l’Eredità, oggi presentato da Flavio Insinna.

Nel 2009 i due hanno accolto il primo figlio, José Alberto e alcuni mesi dopo sono convolati a nozze con rito civile. Dieci anni più tardi però, dopo aver ottenuto l’annullamento del matrimonio presso la Sacra Rota, la coppia si è unita nuovamente in una chiesa di Roma. José non è l’unico figlio del conduttore. Infatti condivide anche una figlia, nata nel 1997 dall’unione con Marisa di Martino, dalla quale ha divorziato nel 2007.

Molti non lo sanno, ma Amadeus si dedica spesso anche alla beneficienza e alla ricerca, come dimostrato da uno spot che ha girato qualche tempo fa contro il fumo. E’ stato infatti il testimonial della campagna “La lotta al cancro non ha colore”, finalizzata a promuovere la lotta contro il fumo incentivando gli italiani a smettere di fumare. Insomma, Amadeus è proprio un personaggio a tutto tondo!