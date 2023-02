“Fuoriprogramma bollente”: scatta bacio passionale al Grande Fratello Vip

Nasce una nuova coppia al Grande Fratello Vip? Un bacio appassionato potrebbe sancire un nuovo amore

Nascono gli amori al Grande Fratello Vip, dove la convivenza forzata sembra creare apposta le dinamiche per la formazione di nuove e inattese coppie, tra persone che magari fuori nemmeno si sarebbero guardate.

Ad esempio Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che sembrano così diversi eppure pare non possano fare a meno l’uno dell’altra, nonostante le continue discussioni.

Ma a far chiacchierare il web è stato l’improvviso e inatteso bacio avvenuto tra due vipponi durante i festeggiamenti in occasione del compleanno di Antonino Spinalbese. Di chi si tratta? Scopriamolo assieme.

Il bacio fuori programma al Grande Fratello Vip

Il primo febbraio nella casa del Grande Fratello Vip ci sono stati grandi festeggiamenti per il 28esimo compleanno di Antonino Spinalbese. Tutti hanno fatto gli auguri all’hairstylist, compreso il “nemico” Luca Onestini, che gli si è avvicinato per dirgli educatamente: “Posso farti gli auguri? Io te li faccio, buon compleanno Antonino”. Quest’ ultimo però invece di accettarli sportivamente ha preferito sottolineare: “Odio la finzione, non apprezzo, però grazie. Io non li avrei fatti Luca sono sincero. Personalmente non amo queste cose, le trovo finte”.

Ma a movimentare la serata ci hanno pensato i vipponi che dopo essersi scatenati nei balli per ore decidono, sulla spinta di Andrea Maestrelli, di spostare i festeggiamenti in piscina, dove si tuffano e continuano a scherzare e giocare. E tra uno scherzo e uno schizzo, ecco che improvvisamente scatta un bacio inaspettato. E a scambiarselo sono due donne: Giaele De Donà e Oriana Marzoli.

Finzione o realtà? I commenti

La cosa ovviamente ha attirato subito l’attenzione sia dei coinquilini che dei telespettatori che sul web si sono affrettati a commentare, molti sostenendo che la mossa delle due ragazze fosse stata studiata a tavolino per creare una nuova dinamica di cui parlare in puntata. E in effetti in puntata Alfonso Signorini ha mostrato il video del momento e ha chiesto all’ex di Belen se si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, ricevendo una risposta affermativa.

Tra i commenti e le critiche sul web leggiamo: “Non sanno più cosa devono fare per apparire: nella vita o si è carne o si è pesce, altrimenti è ‘altro'” o “Giaele aveva bisogno di baciare qualcuno è ha baciato Oriana!!” e ancora

“Vabbè Giaele e Oriana ormai sono perennemente sul set, si commentano da sole: tutto per una clip!”