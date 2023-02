Blanco, dopo la distruzione arriva la grave notizia: la denuncia è pesantissima

Dopo il brutto episodio accaduto al Festival di Sanremo, il giovane cantante è finito in grossi guai. Scopriamo insieme i dettagli.

Martedì 7 febbraio è andata in onda la primissima puntata della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. Una serata che ha decisamente riservato diversi colpi di scena. Per il quarto anno consecutivo è stato Amadeus a prendere le redini del programma, anche se stavolta è stato affiancato da Gianni Morandi, uno degli artisti più apprezzati e noti del panorama italiano.

Insieme al duo era presenta anche Chiara Ferragni, che per l’occasione ha sfoggiato una serie di look da capogiro. Il pubblico però è rimasto a bocca aperta da un terribile episodio accaduto durante l’esibizione di Blanco.

La denuncia

Il giovane cantante si era esibito ad inizio serata insieme a Mamhood sulle note di Brividi, il brano vincitore dello scorso anno e lo stesso che i due hanno poi presentato all’Eurovision Song Contest, dove si sono aggiudicato il Premio per il miglior testo.

Considerato che anche quest’anno Blanco partecipava come concorrente a Sanremo, nel corso della serata ha fatto il suo ritorno sul palco dell’Ariston dove si è esibito con il brano L’Isola delle Rose. Durante la performance però accade l’imprevidbile. Quello che sembrava essere parte dell’esibizione si è presto trasformato in un orribile incidente televisivo. Nel bel mezzo della canzone Blanco ha cominciato a mettere sottosopra l’intero allestimento floreale presente sul palco, distruggendo completamente i fiori che fino a quel momento erano stati parte integrante di uno dei palchi più celebri d’Italia.

Un vero e proprio affronto al Festival, dove mai si era verificato un episodio di questo genere. Il pubblico ovviamente ha reagito immediatamente iniziando a fischiare. Amadeus ha cercato di gestire al meglio la situazione, ma Blanco potrebbe rischiare l’espulsione dal Festival e non solo.

Infatti il Codacons avrebbe presentato un esposto chiedendo alla Procura di aprire un’indagine su di lui per il reato di danneggiamento. Addirittura secondo il codice penale chiunque distrugga o deteriori cose altrui durante un evento pubblico rischia da uno a cinque anni di reclusione.

Il diciannovenne quindi non solo potrebbe essere chiamato a risarcire i danni provocati sul palco dell’Ariston ma potrebbe rischiare perfino la galera. Inoltre il cantante, secondo il Codacons, ha prodotto un danno economico anche a tutti i cittadini visto che la scenografia del Festival viene finanziata attraverso il canone Rai. Insomma, non si mette per niente bene per Blanco.