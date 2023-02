Antonino Spinalbese, il commento senza vergogna su Ivana: chissà la reazione di Luca

Cosa dirà Luca Onestini quando saprà del commento fatto da Antonino Spinalbese sulla sua ex Ivana Mrazova?

Nella scorsa puntata in diretta del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha giocato un brutto scherzo ai vipponi nella Casa. Dopo aver fatto incontrare gli ex ad alcuni di loro come fossero le solite sorprese, a fine serata li ha fatti entrare nel loft di Cinecittà in veste di ospiti. E si prevedono scintille.

I primi che si scontreranno sicuramente sono Luca Onestini e Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon, che hanno iniziato a punzecchiarsi già durante la sorpresa. Il conduttore ha infatti letto un tweet di Diamante rivolto all’altro in difesa di Nikita: “Chi parla dietro o fa cattiverie a una ragazza, è e sempre rimarrà un piccolo uomo. Cresci”.

Dopo aver detto qualche battuta tra loro anche pesante, alla fine Onestini commenta: “Per me, quel tweet rappresenta solo il tentativo di Matteo di esporsi e venire al Grande Fratello. E ci è riuscito. Per me, il signore in questione può dire quello che vuole. Avevamo il dubbio che fosse un pirla, adesso abbiamo la certezza”.

La sorpresa a Luca

Ma le sorprese per Onestini non sono finite. Viene chiamato fuori per incontrare qualcuno ed ecco che ad aspettarlo trova il grande amore della sua vita, la ex Ivana Mrazova, che lo accoglie con un gran sorriso e gli dice: “So che non te l’aspettavi, perché mi conosci. Dato che sono la tua storia più importante, eccomi qua. Non sono venuta a romperti le scatole, ma a darti forza”.

E approfittando del freeze dell’ex ha continuato: “Hai detto parole bellissime su di noi, ma c’è una cosa su cui non sono d’accordo: non mi risulta che dopo che ci siamo lasciati, ci abbiamo riprovato più volte. Mi fa strano perché qui ci siamo conosciuti, ci siamo visti per la prima volta, ci siamo presi la mano e siamo entrati. Ho conosciuto Luca di cui mi sono innamorata, dolce, senza polemiche”.

Il ragazzo, visibilmente emozionato, si rivolge a Signorini: “È la donna più bella che io abbia mai visto, è un’emozione grandissima. Ho passato i momenti più belli con questa ragazza”. E quando lei lo abbraccia facendogli capire che entrerà nella Casa, la porta dentro felice accolto dall’annuncio del conduttore: “Vi annuncio che Ivana da oggi è vostra ospite e resterà nella casa per un bel po’. Onestini ha quella luce negli occhi solo quando è con Ivana”.

Ma gli occhi brillano anche a qualcun altro, ovvero ad Antonino Spinalbese che a vedere la bellezza della ragazza commenta: “Lei è bellissima, perciò sta benissimo in questa casa. Sto scherzando, ho dato anche troppo”.