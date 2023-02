Paolo Conticini, dopo anni dice tutta la verità suo rapporto intimo con Christian De Sica: “È un bugiardo”

L’attore toscano Paolo Conticini spara a zero sull’amico e collega Christian De Sica: tutta la verità sul celebre figlio d’arte.

Le amicizie e i rapporti, nel mondo dello show business, sono spesso minati da invidie, indiscrezioni e tensioni intestine che, talvolta, trapelano a favore dell’opinione pubblica.

È quanto accaduto all’inseparabile coppia formata da Christian De Sica, figlio dell’indimenticato Vittorio, e l’affascinante Paolo Conticini, fondatori e veterani dell’inflazionato filone dei cinepanettoni.

Fluenti capelli, e brillanti occhi azzurri, l’affascinante Paolo Conticini ha esordito nel mondo del lavoro nelle vesti di modello e spogliarellista, operando inoltre nel circuito delle palestre. Il fortuito incontro con Christian De Sica all’età di 23 anni ha sancito il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, introducendolo nei set delle iconiche commedie che hanno monopolizzato per decenni i botteghini di tutta Italia.

Paolo Conticini, durante un’intervista del 2019 resa a Caterina Balivo nel programma “Vieni da me”, ha però sfatato l’apparente schiettezza del compagno di pellicole, denunciandone un presunto lato oscuro.

Paolo Conticini ‘denuncia’ Christian De Sica: “Usa le bugie per i suoi scopi”

Di fronte alla conduttrice partenopea l’attore, oggi 53enne, ha rievocato la sua fortunata carriera a fianco dello storico amico e compagno di ciak. “È una persona a cui voglio molto bene“, ha esordito Paolo Conticini. “Lo conosco molto bene“.

Il lunghi anni di militanza condivisa su grande e piccolo schermo, però, gli hanno permesso di conoscere anche le peculiarità più insospettabili del celebre collega: “È permaloso da morire. La cosa che lo caratterizza di più, e per la quale mi fa molto ridere, è il fatto che sia bugiardo.”. Ha poi argomentato: “Ovviamente, in senso affettuoso… Lui usa le bugie per raggiungere uno scopo. Se vuol dire una battuta, o raccontare una storia, spesso racconta una bugia, così, per rendere la cosa più interessante. Infiocchetta la cosa: io, conoscendolo, a volte lo assecondo, e sto al gioco“.

La strana coppia è più solida che mai

L’irriverente intervista di Paolo Conticini ha immediatamente sollevato un vigoroso tam-tam mediatico, e vox populi ha ipotizzato un momento di crisi nel loro longevo rapporto. In realtà, dalle parole dell’attore si desume solamente una profonda complicità emotiva ed artistica, nonché comprensione e accettazione delle particolarità reciproche.

Ben altri rumors, invece, quelli che ventilavano un’ipotetica attrazione tra i due, soprattutto dopo l’uscita del film “Uomini Uomini Uomini”, in cui prestavano il volto ad una coppia omosessuale. Christian De Sica, con l’immancabile dono della sintesi, ha commentato in merito: “È una fregnaccia pazzesca!“, sfatando il pettegolezzo sul nascere. Del resto, l’attore risulta sposato sin dal lontano 1980 alla moglie Silvia Verdone, peraltro sorella del celebre attore e regista capitolino.