Paolo Bonolis, la dura malattia entrata nella sua vita: “Non ho armi per affrontarlo” | La cura è difficilissima

Paolo Bonolis cela nella sua vita privata un devastante retroscena, una patologia che lo ha messo a dura prova tra le mura di casa.

Il brillante conduttore capitolino intrattiene gli spettatori di Rai e Mediaset sin dai primi anni ’80 e, grazie agli ampi consensi e riscontri di share, è ad oggi uno dei conduttori più pagati della televisione italiana.

Risulta attualmente legato alle reti del Biscione, con un contratto esclusivo che suggella il faraonico compenso annuo di 10 milioni di euro. E, in effetti, a giudicare dalle vacanze in località mozzafiato e dai look esibiti dalla moglie Sonia Bruganelli, la coppia aurea gode di uno status sociale privilegiato.

Come recita l’adagio, però, “i soldi non fanno la felicità“, e anche i VIP possono incorrere in pesanti vicissitudini private. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, attualmente opinionista al “GF Vip”, hanno coronato il loro amore nel 2002, pronunciando il fatidico “sì”, e gettando così le basi per la costruzione di una solida famiglia.

Omaggiate dall’arrivo dei tre figli Silvia, Davide e Adele, le due celebrities hanno affrontato un trascorso straziante per ogni genitore: il delicato stato di salute della primogenita, nata con un problema cardiaco congenito. I successivi interventi in tenera età sulla piccola, inoltre, le hanno provocato un infarto e un’ipossia, causandole gravi danni collaterali fisici e neurologici.

Paolo Bonolis ammette la sua rabbia: “Potrò essere ancora incazzato?”

La giovane Silvia, oggi ventenne, ha negli anni combattuto per ovviare alle sue difficoltà motorie e cerebrali al fianco degli onnipresenti genitori, arrivando a stabilizzare la propria condizione clinica. Paolo Bonolis, solitamente restio a divulgare informazioni pertinenti il suo ménage familiare, ha recentemente sfogato la propria frustrazione in un’illuminante intervista a “Il Corriere”.

Il conduttore ha esordito: “Sono felicissimo di Silvia, felicissimo di com’è sempre allegra… Le voglio un bene dell’anima, mi diverte, è piena di energia. Però, quello che è successo, è successo, e come disse il Marchese del Grillo: ‘Potrò essere ancora un po’ incazzato per ‘sto fatto?‘…“. Paolo Bonolis, nonostante l’affetto radicato e vicendevole profuso alla figlia, e ai progressi di quest’ultima, ha ammesso di non aver ancora regolato i conti con la propria emotività: “Mi fa rabbia, perché non ho armi per affrontarlo, se non l’accettazione e l’amore. Però a me fa male. Tutto qua.“.

Le condizioni attuali di Silvia Bonolis

Sonia Bruganelli, a differenza del marito, conserva un’attitude spiccatamente social, e pubblica spesso contenuti sulla sua piattaforma di Instagram, includendo saltuariamente anche scatti dei figli.

Nel maggio del 2022, in occasione di un’evento organizzato dall’Associazione culturale Euterpe, l’opinionista ha diffuso in rete una foto di Silvia, alle prese con un lucente contrabbasso, e assistita da un tutor. La giovane appare concentrata e motivata, e Sonia Bruganelli ha commentato orgogliosamente: “Perché le cose facili a te non piacciono“.