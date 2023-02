Nancy Brilli, amante proprio di lui: nessuno lo sapeva | La cornuta è famosissima, attrice anche lei

Una notizia bomba quella che ha coinvolto una delle attrici più note del panorama italiano. Scopriamo insieme i dettagli.

Non si tratta dell’ennesimo telefilm che vede protagonista Nancy Brilli, ma è un fatto accaduto realmente. La note attrice, figlia del regista Pasquale Squitieri, è salita alla ribalta negli anni ’80 con il suo grande debutto al cinema nel ruolo di Miriam Petacci nel film Claretta.

Da qui la sua carriera è ufficialmente decollata, Negli anni successivi ha recitato in decine e decine di film differenti, anche se non si è fatta mancare nemmeno alcune esperienze sul piccolo schermo. Nonostante la sua sfera professionale sia ormai abbastanza nota, ci sono alcuni dettagli sulla sua vita privata che preferirebbe non pubblicizzare. Uno di questi ha convolto una sua grande amica.

Il tradimento

L’episodio risale al 1992, quando Nancy Brilli si era da poco separata dal suo primo marito, l’attore romano Massim Ghini. Un matrimonio durato solamente tre anni, ma che ha ovviamente segnato le vite di entrambi.

Proprio in questo periodo l’attrice avrebbe intrapreso una relazione con un uomo già impegnato. Quest’ultimo non è altro che l’allora marito di Elena Sofia Ricci. La coppia si sarebbe conosciuta all’inizio degli anni ’90 ed è convolata a nozze nel 1991. L’unione però ha avuto vita breve, perché l’attrice de I Cesaroni ha scoperto il tradimento di Luca Damiani, dal quale la stessa Elena si è separata nel 1992.

Oltre il danno però anche la beffa. Infatti quest’ultima aveva considerato Nancy una sua carissima amica. Spesso le due si incontravano per chiacchierare e consolarsi a vicenda delle loro esperienze amorose. Mai “Suor Angela” avrebbe mai pensato che proprio lei avrebbe avuto il coraggio di andare a letto con suo marito.

Come lei stessa ha dichiarato: “Frequentava la mia casa… mi consolava… ma allo stesso tempo andava a letto con mio marito… mi parlava di un suo fidanzato misterioso che solo dopo ho scoperto essere Luca”. Anche la Brilli ha commentato sulla vicenda e sul rapporto che aveva instaurato con Elena. Le due si sono conosciute durante un viaggio in Brasile, durante il quale era presente anche l’ex marito.

Secondo l’attrice romana quest’ultimo sarebbe stato molto impegnato: “A qualunque ora del giorno e della notte c’erano presenza femminili nel suo camerino”. Con queste parole Nancy ha probabilmente fatto voler intendere che non sarebbe stata l’unica amante che l’uomo avrebbe avuto in quegli anni.