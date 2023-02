“La mia pensione non mi basta”: Emilio Fede si è ridotto così | Sta malissimo

Il famoso direttore di Rete 4, Emilio Fede ha fatto una rivelazione incedibile circa le sue condizioni: ecco cosa è stato detto

Per molti anni ha rappresentato la televisione italiana essendo direttore di Rete 4 e con i suoi sketch e fuori onda ha tenuto compagnia al pubblico per moltissimi anni: parliamo di lui, Emilio Fede. Inoltre è stato protagonista anche di moltissime vicissitudini giudiziarie non molto piacevoli. Oggi, però, non se ne sente molto parlare di lui in quanto si è ritirato già da qualche anno dal mondo dello spettacolo e del giornalismo. Inoltre, bisognerebbe aggiungere che l’uomo non sembra completamente soddisfatto della vita che conduce oggi.

Le sue collaborazioni hanno anche segnato un’epoca, in quanto nel corso del tempo è divenuto direttore del TG 1, mentre nel 1991 direttore del TG 4, ruolo che gli ha regalato molta visibilità e notorietà.

In seguito, l’uomo è stato coinvolto nel processo “ Ruby Bis” e fu condannato in via definitiva a a 4 anni e 7 mesi di reclusione; la Corte D’Appello, successivamente, ridusse la pena a 4 anni e 10 mesi. A causa dell’età, però, , Fede sconterà la pena in detenzione domiciliare, in quanto secondo il Tribunale di Sorveglianza di Milano: “in carcere sarebbe sottoposto ad un’enorme sofferenza”. Inoltre, l’uomo sembra non riuscire ad arrivare a fine mese poiché con la pensione che si ritrova non riesce ad affrontare tutte le spese.

La dichiarazione drammatica di Emilio Fede

Durante una lunga intervista rilasciata al quotidiano, Emilio Fede si è ritrovato a confessare i dettagli intimi della sua vita aggiungendo il fatto che la pensione non basterebbe per affrontare tutte le spese e non ne può più di vivere in una situazione, a detta sua, davvero molto drammatica.

Circa la pensione, Emilio Fede ha fatto una dichiarazione: “Ho una pensione da €8000 al mese, dopo tanti anni di lavoro. Ma non mi bastano. Devo pagare la rata della macchina in leasing, l’autista, la badante e l’affitto di casa. E le bollette. Una volta non pagavo nulla… “.

In molti ritengono che 8000 euro è una bella cifra da ricevere per la pensione, anche se Fede ribatte affermando che sul suo conto gli sono rimasti solo 12000 euro, in quanto tutto il resto del patrimonio è sotto sequestro.

Inoltre, A causa di 3 udienze in tribunale, Emilio Fede si è visto portare via €400.000 da parte dell’avvocato Alecci, condannata in seguito a restituire fino all’ultimo centesimo quella somma, cosa che al momento non è ancora avvenuta.