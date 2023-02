Caterina Balivo, la rivelazione arriva in diretta: “ho avuto un infarto”

L’annuncio ha scioccato i telespettatori del programma condotto dalla conduttrice napoletana. Ecco cosa è successo.

Un imprevisto che ha lasciato tutti sbalorditi, quello accaduto durante l’ultima puntata di Vieni da me, trasmesso su Rai Uno. Il programma, ormai giunto alla terza edizione è condotto sempre da Caterina Balivo, che con il suo carattere estroverso e la sua risata contagiosa ha fatto innamorare il pubblico.

La trasmissione, basata sul talk show americano The Ellen Degeneres show, si occupa spesso di vicende di cronaca ma non manca nemmeno la parte scherzosa e leggere che caratterizza ogni puntata, come quella in cui la conduttrice si cimenta in alcuni giochi telefonici. Quindi ogni volta Caterina ha la possibilità di parlare con un spettatore differente. Ma uno di questi ha lasciato a bocca aperta la Balivo così come il pubblico presente in studio.

L’infarto

Durante una delle innumerevoli telefonate che arrivano in diretta a Vieni da me è accaduto l’impensabile. Nel corso del gioco telefonico dell’ultima puntata andata in onda, ha chiamato un uomo le cui parole hanno scioccato Caterina Balivo.

Al momento del collegamento con lo spettatore, la conduttrice ha cominciato la chiamata chiedendo alla persone come stava. La risposta dell’uomo però non era sicuramente quella che si aspettava la conduttrice né tantomeno la produzione de programma.

Dopo alcuni secondo dall’inizio della chiamata Giuseppe, questo il suo nome, ha confessato di essersi ripreso da un recente problema di salute che lo ha colpito, e ha specificato che non era legato al covid. All’età di 42 anni si è sentito male scoprendo ben presto che si trattava di un infarto. E’ stato così trasportato urgentemente in ospedale dove ha ricevuto tutte le cure del caso, inclusa l’angioplastica.

Si tratta di una comune procedura medica che viene effettuata per incrementare il flusso di sangue al cuore. Viene realizzata attraverso il gonfiaggio di cateteri a palloncino, i quali sono in grado di dilatare il restringimento coronarico che ha causato l’infarto.

L’uomo comunque ha voluto rassicurare la Balivo e il pubblico in ascolto affermando che ora si è completamente ripreso, sia mentalmente che fisicamente: “Ora ho risolto tutto, prendo solo qualche pillolina in più…”. La conduttrice non ha potuto fare altro che commuoversi e alla fine della telefonata lo ha salutato augurandogli il meglio. Anche sui social, i fan della trasmissione hanno inviato messaggi di auguri al povero Giuseppe.